Главные новости Харькова 17 июня: ночью в городе был «прилет»
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:00
Армия РФ ночью ударила по заведению детского отдыха в Харькове
Воздушную тревогу ночью в Харькове объявили в 23:03. Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации.
В 23:46 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что российский КАБ летит в сторону Харькова.
Следом в городе послышался взрыв. Мэр Игорь Терехов написал: уточняют, был ли прилет в самом Харькове или пригороде.
Позже он уточнил: «В результате удара по Харькову имеем попадание по заведению детского отдыха в Шевченковском районе. Разрушен один из корпусов. Пострадавших нет».
Отбой дали в 01:38. А затем была еще одна тревога — с 02:22 по 03:12.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, КАБ, Мельник, новости Харькова, ночь, прилет, терехов, тревога;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 07:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".