Главные новости Харькова 17 июня: ночью в городе был «прилет»

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07:00

Армия РФ ночью ударила по заведению детского отдыха в Харькове

Воздушную тревогу ночью в Харькове объявили в 23:03. Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации.

В 23:46 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что российский КАБ летит в сторону Харькова.

Следом в городе послышался взрыв. Мэр Игорь Терехов написал: уточняют, был ли прилет в самом Харькове или пригороде.

Позже он уточнил: «В результате удара по Харькову имеем попадание по заведению детского отдыха в Шевченковском районе. Разрушен один из корпусов. Пострадавших нет».

Отбой дали в 01:38. А затем была еще одна тревога — с 02:22 по 03:12.