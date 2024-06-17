Live
  • Пн 17.06.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 40.65
  • EUR 43.48

Главные новости Харькова 17 июня: ночью в городе был «прилет»

Происшествия 07:00   17.06.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 17 июня: ночью в городе был «прилет» Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:00

Армия РФ ночью ударила по заведению детского отдыха в Харькове

Воздушную тревогу ночью в Харькове объявили в 23:03. Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации.

В 23:46 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что российский КАБ летит в сторону Харькова.

Следом в городе послышался взрыв. Мэр Игорь Терехов написал: уточняют, был ли прилет в самом Харькове или пригороде.

Позже он уточнил: «В результате удара по Харькову имеем попадание по заведению детского отдыха в Шевченковском районе. Разрушен один из корпусов. Пострадавших нет».

Отбой дали в 01:38. А затем была еще одна тревога — с 02:22 по 03:12.

Читайте также: Сегодня 17 июня: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 17 июня: ночью в городе был «прилет»
Главные новости Харькова 17 июня: ночью в городе был «прилет»
17.06.2024, 07:00
В Харькове «прилетело» по комплексу отдыха в Киевском районе — Синегубов
В Харькове «прилетело» по комплексу отдыха в Киевском районе — Синегубов
17.06.2024, 00:50
Есть ли «котел» на Агрегатном в Волчанске: данные ISW, DeepState и Машовца
Есть ли «котел» на Агрегатном в Волчанске: данные ISW, DeepState и Машовца
17.06.2024, 07:31
Тяжелая ситуация с вооружением – спикер 3-й ОШБр о Харьковском направлении
Тяжелая ситуация с вооружением – спикер 3-й ОШБр о Харьковском направлении
14.06.2024, 12:20
Бутусов показал, как выглядит «абсолютный ноль» у Липцев под Харьковом (видео)
Бутусов показал, как выглядит «абсолютный ноль» у Липцев под Харьковом (видео)
16.06.2024, 22:03
Ночной удар по Харькову: разрушены и повреждены четыре дома — Тимошко
Ночной удар по Харькову: разрушены и повреждены четыре дома — Тимошко
17.06.2024, 08:13

Новости по теме:

23:15
Главные новости Харькова 14 июня: уклонисты в зерновозе, запретили купаться
22:35
Главные новости Харькова 13.06: Синегубов предупредил об С-300, утонул ребенок
23:27
Главные новости Харькова 12.06: Сырский, «Ахиллес» и ISW о ситуации на фронте
08:10
Ночью на Харьковщине работала ПВО — командующий ВС ВСУ Олещук
23:12
Главные новости Харькова 11.06: Терехов в Берлине ищет энергооборудование

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 17 июня: ночью в городе был «прилет»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 07:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".