Сегодня в Харькове и области действуют графики отключений света – облэнерго

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что сегодня, 17 июня, в Харьковской области действуют графики отключений света.

«Уважаемые потребители! Информируем вас, что сегодня, 17 июня, в Харькове и Харьковской области используется график почасовых отключений», — говорится в сообщении.