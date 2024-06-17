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Сегодня в Харькове и области действуют графики отключений света – облэнерго

Общество 15:35   17.06.2024
Виктория Яковенко
Сегодня в Харькове и области действуют графики отключений света – облэнерго Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что сегодня, 17 июня, в Харьковской области действуют графики отключений света.

«Уважаемые потребители! Информируем вас, что сегодня, 17 июня, в Харькове и Харьковской области используется график почасовых отключений», — говорится в сообщении.

Читайте также: Появился новый график отключений света в Харькове и области на 15-21 июня

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 15:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что сегодня, 17 июня, в Харьковской области действуют графики отключений света.".