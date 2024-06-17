Сегодня в Харькове и области действуют графики отключений света – облэнерго
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что сегодня, 17 июня, в Харьковской области действуют графики отключений света.
«Уважаемые потребители! Информируем вас, что сегодня, 17 июня, в Харькове и Харьковской области используется график почасовых отключений», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 15:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что сегодня, 17 июня, в Харьковской области действуют графики отключений света.".