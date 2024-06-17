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У понеділок в Харкові та області діють графіки відключень світла – обленерго

Суспільство 15:35   17.06.2024
Вікторія Яковенко
У понеділок в Харкові та області діють графіки відключень світла – обленерго Фото: АТ “Харківобленерго”

В АТ «Харківобленерго» повідомили, що сьогодні, 17 червня, на Харківщині діють графіки відключень світла.

«Шановні споживачі! Інформуємо вас, що сьогодні, 17 червня, у Харкові та Харківській області застосовується графік погодинних відключень», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 15:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ «Харківобленерго» повідомили, що сьогодні, 17 червня, на Харківщині діють графіки відключень світла.".