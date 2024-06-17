У понеділок в Харкові та області діють графіки відключень світла – обленерго
Фото: АТ “Харківобленерго”
В АТ «Харківобленерго» повідомили, що сьогодні, 17 червня, на Харківщині діють графіки відключень світла.
«Шановні споживачі! Інформуємо вас, що сьогодні, 17 червня, у Харкові та Харківській області застосовується графік погодинних відключень», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 15:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ «Харківобленерго» повідомили, що сьогодні, 17 червня, на Харківщині діють графіки відключень світла.".