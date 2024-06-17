У понеділок в Харкові та області діють графіки відключень світла – обленерго

В АТ «Харківобленерго» повідомили, що сьогодні, 17 червня, на Харківщині діють графіки відключень світла.

«Шановні споживачі! Інформуємо вас, що сьогодні, 17 червня, у Харкові та Харківській області застосовується графік погодинних відключень», – йдеться у повідомленні.