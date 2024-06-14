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З’явився новий графік відключень світла в Харкові та області на 15-21 червня

Суспільство 15:19   14.06.2024
Вікторія Яковенко
З’явився новий графік відключень світла в Харкові та області на 15-21 червня

Новий графік відключень світла у Харкові та області на період із 15 по 21 червня опублікували у ХОВА.

Згідно з графіком, кожна з 12 груп, які були визначені раніше, залишатиметься без електрики щонайменше по три години на добу.

Ознайомитись із графіком можна за посиланням.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 15:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий графік відключень світла у Харкові та області на період із 15 по 21 червня опублікували у ХОВА.".