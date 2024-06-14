Появился новый график отключений света в Харькове и области на 15-21 июня
Новый график отключений света в Харькове и области на период с 15 по 21 июня опубликовали в ХОВА.
Согласно графику, каждая из 12 групп, определенных ранее, будет оставаться без электричества по меньшей мере по три часа в сутки.
Ознакомиться с графиком можно по ссылке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: график, електрика, отключение, світло, свет, хова;
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 15:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый график отключений света в Харькове и области на период с 15 по 21 июня опубликовали в ХОВА.".