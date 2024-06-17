Ушел с должности комбриг 125-й, упомянутой в деле о прорыве РФ на Харьковщине

Генерал-лейтенант Артур Горбенко сложил полномочия командира львовской 125-й бригады ТрО, руководство которой фигурирует в уголовном производстве по факту прорыва военными РФ госграницы на севере Харьковщины 10 мая.

Обращение Горбенко опубликовано в Facebook бригады. В нем он благодарит личный состав 125-й, желает скорейшего выздоровления раненым и чтит память погибших, но о причинах отставки не сообщает. Также Горбенко отмечает, что продолжает службу в рядах ВСУ.

Напомним, следователи Теруправления ГБР в Полтаве расследуют уголовное производство по факту прорыва военными РФ госграницы на севере Харьковщины 10 мая. Дело было открыто 11 мая по ч. 4 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) и ст. 429 УКУ (самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием).

По версии следствия, 10 мая в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Борисовка и Пыльное Харьковского района и Гатище Чугуевского района, а также других населенных пунктов Харьковской области вдоль госграницы во время штурмовых действий противника имели место факты оставления позиций подразделениями первого эшелона обороны, в частности 125-й бригады ТрО численностью до роты. Вследствие этого наступление военных РФ отражали силы второго эшелона. Из-за не организованной должным образом обороны произошли потери позиций, техники и личного состава.

Об отходе подразделений 125-й бригады ТрО с первой линии обороны писал харьковский бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов, а один из командиров харьковского спецподразделения ГУР МОУ «Kraken» Константин Немичев высказал мнение, что сейчас ТрО — это «чемодан без ручки» для Сил обороны, потому что у них недостаточно тяжелого вооружения, из-за чего они не могут полноценно вести боевые действия.

Проект DeepState еще 24 мая писал, что командира 125-й бригады ТрО сняли с должности и на очереди управление бригады. Аналитики также анализировали, что имели место факты отхода определенных частей, наполненных ограниченно годными и пенсионерами, в то время как основные силы 125-й бригады ТрО продолжали сопротивление.

В самой 125-й бригаде ТрО отрицали обвинения в неудачах на Харьковском направлении.

«Кто-то говорит, что дали возможность врагу пройти к Волчанску, хотя это совсем другая полоса и подразделений 125-й бригады там никогда не было и не должно было быть. Кто-то наверняка утверждает, будто сам там был, что отдали позиции врагу, хотя наши 1-й и 3-й батальоны, усиленные подразделениями 2-го батальона, сдержали и сдерживают врага практически на тех же рубежах, где и стояли», — заявляли в бригаде.