Пішов з посади комбриг 125-ї, яка фігурує у справі про прорив РФ на Харківщині
Генерал-лейтенант Артур Горбенко склав повноваження командира львівської 125-ї бригади ТрО, керівництво якої фігурує у кримінальному провадженні за фактом прориву військовими РФ держкордону на півночі Харківщини 10 травня.
Звернення Горбенка опубліковане у фейсбуці бригади. У ньому він дякує особовому складу 125-ї, бажає якнайшвидшого одужання пораненим і вшановує пам’ять загиблих, але про причини відставки не повідомляє. Також Горбенко зазначає, що продовжує службу у лавах ЗСУ.
Нагадаємо, слідчі Теруправління ДБР у Полтаві розслідують кримінальне провадження за фактом прориву військовими РФ держкордону на півночі Харківщини 10 травня. Справа була відкрита 11 травня за ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) та ст. 429 ККУ (самовільне залишення поля бою чи відмова діяти зброєю).
За версією слідства, 10 травня в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка та Пильна Харківського району та Гатище Чугуївського району, а також інших населених пунктів Харківської області вздовж держкордону під час штурмових дій супротивника мали місце факти залишення позицій підрозділами першого ешелону оборони, зокрема 125-ї бригади ТрО чисельністю до роти. Внаслідок цього наступ військових РФ відбивали сили другого ешелону. Через неорганізовану належним чином оборону сталися втрати позицій, техніки та особового складу.
Про відхід підрозділів 125-ї бригади ТрО з першої лінії оборони писав харківський бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов, а один із командирів харківського спецпідрозділу ГУР МОУ «Kraken» Костянтин Немічев висловив думку, що зараз ТрО – це «валіза без ручки» для Сил оборони, тому що у них недостатньо важкого озброєння, через що вони не можуть повноцінно вести бойові дії.
Проєкт DeepState ще 24 травня писав, що командира 125-ї бригади ТРО зняли з посади й на черзі управління бригади. Аналітики також аналізували, що мали місце факти відходу певних частин, наповнених обмежено придатними та пенсіонерами, тоді як основні сили 125-ї бригади ТрО продовжували опір.
У самій 125-й бригаді ТрО заперечували звинувачення у невдачах на Харківському напрямку.
“Хтось каже, що дали можливість ворогу пройти до Вовчанська, хоча це зовсім інша смуга і підрозділів 125-ї бригади там ніколи не було і не мало бути. Хтось напевно стверджує, ніби сам там був, що віддали позиції ворогу, хоча наші 1-й і 3-й батальйони, підсилені підрозділами 2-го батальйону, стримали й стримують ворога практично на тих самих рубежах, де і стояли”, – заявляли у бригаді.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генерал-лейтенант Артур Горбенко склав повноваження командира львівської 125-ї бригади ТрО, керівництво якої фігурує у кримінальному провадженні за фактом прориву військовими РФ держкордону на півночі Харківщини 10 травня".