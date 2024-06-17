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Пішов з посади комбриг 125-ї, яка фігурує у справі про прорив РФ на Харківщині

Суспільство 21:57   17.06.2024
Олена Нагорна
Пішов з посади комбриг 125-ї, яка фігурує у справі про прорив РФ на Харківщині

Генерал-лейтенант Артур Горбенко склав повноваження командира львівської 125-ї бригади ТрО, керівництво якої фігурує у кримінальному провадженні за фактом прориву військовими РФ держкордону на півночі Харківщини 10 травня.

Звернення Горбенка опубліковане у фейсбуці бригади. У ньому він дякує особовому складу 125-ї, бажає якнайшвидшого одужання пораненим і вшановує пам’ять загиблих, але про причини відставки не повідомляє. Також Горбенко зазначає, що продовжує службу у лавах ЗСУ.

Нагадаємо, слідчі Теруправління ДБР у Полтаві розслідують кримінальне провадження за фактом прориву військовими РФ держкордону на півночі Харківщини 10 травня. Справа була відкрита 11 травня за ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) та ст. 429 ККУ (самовільне залишення поля бою чи відмова діяти зброєю).

За версією слідства, 10 травня в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка та Пильна Харківського району та Гатище Чугуївського району, а також інших населених пунктів Харківської області вздовж держкордону під час штурмових дій супротивника мали місце факти залишення позицій підрозділами першого ешелону оборони, зокрема 125-ї бригади ТрО чисельністю до роти. Внаслідок цього наступ військових РФ відбивали сили другого ешелону. Через неорганізовану належним чином оборону сталися втрати позицій, техніки та особового складу.

Про відхід підрозділів 125-ї бригади ТрО з першої лінії оборони писав харківський бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов, а один із командирів харківського спецпідрозділу ГУР МОУ «Kraken» Костянтин Немічев висловив думку, що зараз ТрО – це «валіза без ручки» для Сил оборони, тому що у них недостатньо важкого озброєння, через що вони не можуть повноцінно вести бойові дії.

Проєкт DeepState ще 24 травня писав, що командира 125-ї бригади ТРО зняли з посади й на черзі управління бригади. Аналітики також аналізували, що мали місце факти відходу певних частин, наповнених обмежено придатними та пенсіонерами, тоді як основні сили 125-ї бригади ТрО продовжували опір.

У самій 125-й бригаді ТрО заперечували звинувачення у невдачах на Харківському напрямку.

“Хтось каже, що дали можливість ворогу пройти до Вовчанська, хоча це зовсім інша смуга і підрозділів 125-ї бригади там ніколи не було і не мало бути. Хтось напевно стверджує, ніби сам там був, що віддали позиції ворогу, хоча наші 1-й і 3-й батальйони, підсилені підрозділами 2-го батальйону, стримали й стримують ворога практично на тих самих рубежах, де і стояли”, – заявляли у бригаді.

Читайте також: Прорив кордону на Харківщині: чи бігла 125-та бригада, допомога ГУР — Бутусов

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 21:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генерал-лейтенант Артур Горбенко склав повноваження командира львівської 125-ї бригади ТрО, керівництво якої фігурує у кримінальному провадженні за фактом прориву військовими РФ держкордону на півночі Харківщини 10 травня".