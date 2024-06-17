Активные наступательные действия – Сырский о ситуации на Купянском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал о ситуации на Восточном фронте.

«Характер действий противника не изменился. На Купянском, Покровском, Кураховском, Времевском направлениях проводит активные наступательные действия разной интенсивности, пытаясь прорвать оборону наших войск и захватить важные участки местности или населенные пункты, которые влияют на устойчивость нашей обороны», — отметил Сырский.

По его информации, основные усилия враг сосредотачивает на Покровском направлении. Продолжаются жесткие бои в районах Глубокого, Часового Яра, Старомайорска, Роботино, Крынок и островов в прибрежной части левого берега Днепра.

«По всему фронту от Харькова до Крынок наши военнослужащие демонстрируют стойкость, мужество и патриотизм, а главное, веру в нашу победу», — пишет Сырский.

Он добавил, что командование российских войск сейчас прилагает все усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий с целью максимального истощения украинских войск, сорвать подготовки резервов, недопущения перехода к активным наступательным действиям.