Активные наступательные действия – Сырский о ситуации на Купянском направлении
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал о ситуации на Восточном фронте.
«Характер действий противника не изменился. На Купянском, Покровском, Кураховском, Времевском направлениях проводит активные наступательные действия разной интенсивности, пытаясь прорвать оборону наших войск и захватить важные участки местности или населенные пункты, которые влияют на устойчивость нашей обороны», — отметил Сырский.
По его информации, основные усилия враг сосредотачивает на Покровском направлении. Продолжаются жесткие бои в районах Глубокого, Часового Яра, Старомайорска, Роботино, Крынок и островов в прибрежной части левого берега Днепра.
«По всему фронту от Харькова до Крынок наши военнослужащие демонстрируют стойкость, мужество и патриотизм, а главное, веру в нашу победу», — пишет Сырский.
Он добавил, что командование российских войск сейчас прилагает все усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий с целью максимального истощения украинских войск, сорвать подготовки резервов, недопущения перехода к активным наступательным действиям.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: атаки, ворог, враг, Купянское, нправление, сырский, фронт;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 15:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал о ситуации на Восточном фронте.".