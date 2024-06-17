Live
  • Пн 17.06.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 40.65
  • EUR 43.48

Активные наступательные действия – Сырский о ситуации на Купянском направлении

Общество 15:53   17.06.2024
Виктория Яковенко
Активные наступательные действия – Сырский о ситуации на Купянском направлении Фото: Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал о ситуации на Восточном фронте.

«Характер действий противника не изменился. На Купянском, Покровском, Кураховском, Времевском направлениях проводит активные наступательные действия разной интенсивности, пытаясь прорвать оборону наших войск и захватить важные участки местности или населенные пункты, которые влияют на устойчивость нашей обороны», — отметил Сырский.

По его информации, основные усилия враг сосредотачивает на Покровском направлении. Продолжаются жесткие бои в районах Глубокого, Часового Яра, Старомайорска, Роботино, Крынок и островов в прибрежной части левого берега Днепра.

«По всему фронту от Харькова до Крынок наши военнослужащие демонстрируют стойкость, мужество и патриотизм, а главное, веру в нашу победу», — пишет Сырский.

Он добавил, что командование российских войск сейчас прилагает все усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий с целью максимального истощения украинских войск, сорвать подготовки резервов, недопущения перехода к активным наступательным действиям.

Читайте также: Где враг сейчас атакует наиболее активно – комментарий ОТГВ «Харьков»

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Без воды в среду останутся два района Харькова: адреса
Без воды в среду останутся два района Харькова: адреса
17.06.2024, 14:40
Сегодня в Харькове и области действуют графики отключений света – облэнерго
Сегодня в Харькове и области действуют графики отключений света – облэнерго
17.06.2024, 15:35
По Харькову ночью «прилетели» три УМПБ – Синегубов
По Харькову ночью «прилетели» три УМПБ – Синегубов
17.06.2024, 11:55
Главные новости Харькова 17.06: ночью был «прилет», фронт, действуют графики
Главные новости Харькова 17.06: ночью был «прилет», фронт, действуют графики
17.06.2024, 15:57
53-летний Отелло из-за ревности зарезал младшего соперника на Харьковщине
53-летний Отелло из-за ревности зарезал младшего соперника на Харьковщине
17.06.2024, 16:49
Два дня троллейбусы будут ходить по измененному маршруту в Харькове
Два дня троллейбусы будут ходить по измененному маршруту в Харькове
17.06.2024, 17:26

Новости по теме:

13:11
Где враг сейчас атакует наиболее активно – комментарий ОТГВ «Харьков»
11:37
Атаки в районе Волчанска, бой на Купянском направлении: данные ГШ на 10:00
21:02
Враг методично стачивает подразделения в Волчанске — ОТГВ «Харьков»
11:03
Почти две сотни солдат потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины — Генштаб
19:22
Оккупанты продолжают атаковать в районе Волчанска — Генштаб ВСУ на 19:00

Вы читали новость: «Активные наступательные действия – Сырский о ситуации на Купянском направлении»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 15:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал о ситуации на Восточном фронте.".