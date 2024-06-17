Активні наступальні дії – Сирський про ситуацію на Куп’янському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував щодо ситуації на Східному фронті.

«Характер дій противника суттєво не змінився. На Куп’янському, Покровському, Курахівському, Времівському оперативних напрямках проводить активні наступальні дії різної інтенсивності, намагаючись прорвати оборону наших військ та захопити важливі ділянки місцевості, або населені пункти, які впливають на стійкість нашої оборони», – зазначив Сирський.

За його інформацією, основні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку. Тривають жорсткі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринок та островів у прибережній частині лівого берега Дніпра.

«По всьому фронту від Харкова до Кринок наші військовослужбовці демонструють стійкість, мужність і патріотизм, а головне, віру в нашу перемогу», – пише Сирський.

Він додав, що командування російських військ наразі докладає усіх зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій з метою максимального виснаження українських військ, зриву підготовки резервів, недопущення переходу до активних наступальних дій.