Live
  • Пн 17.06.2024
  • Харків  +18°С
  • USD 40.65
  • EUR 43.48

Головні новини Харкова 17 червня: вночі в місті був “приліт”

Події 07:00   17.06.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 17 червня: вночі в місті був “приліт” Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

07:00

Армія РФ вночі вдарила по закладу дитячого відпочинку в Харкові

Повітряну тривогу вночі в Харкові оголосили о 23:03. Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації.

О 23:46 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що російський КАБ летить у бік Харкова.

Слідом у місті пролунав вибух. Мер Ігор Терехов написав: уточнюють, чи був приліт у самому Харкові або передмісті.

Пізніше він уточнив: “Внаслідок удару по Харкову маємо потрапляння по закладу дитячого відпочинку у Шевченківському районі. Зруйновано один з корпусів. Постраждалих немає”.

Відбій дали о 01:38. А потім була ще одна тривога – з 02:22 до 03:12.

Читайте також: Сьогодні 17 червня: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Горун
Популярно
Нічний удар по Харкову: зруйновані та пошкоджені чотири будинки – Тимошко
Нічний удар по Харкову: зруйновані та пошкоджені чотири будинки – Тимошко
17.06.2024, 08:13
Головні новини Харкова 16.06: ситуація у Вовчанську, поранені на Ізюмщині
Головні новини Харкова 16.06: ситуація у Вовчанську, поранені на Ізюмщині
16.06.2024, 23:59
Сьогодні 17 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 червня: яке свято та день в історії
17.06.2023, 06:00
Чи є “котел” на Агрегатному у Вовчанську: дані ISW, DeepState та Машовця
Чи є “котел” на Агрегатному у Вовчанську: дані ISW, DeepState та Машовця
17.06.2024, 07:31
Головні новини Харкова 17 червня: вночі в місті був “приліт”
Головні новини Харкова 17 червня: вночі в місті був “приліт”
17.06.2024, 07:00
Сьогодні 17 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 червня: яке свято та день в історії
17.06.2024, 06:00

Новини за темою:

23:15
Головні новини Харкова 14 червня: ухилянти в зерновозі, заборонили купатися
22:35
Головні новини Харкова 13.06: Синєгубов попередив про С-300, потонула дитина
23:27
Головні новини Харкова 12.06: Сирський, “Ахіллес” і ISW про ситуацію на фронті
08:10
Вночі на Харківщині працювала ППО – командувач ПС ЗСУ Олещук
23:12
Головні новини Харкова 11.06: Терехов у Берліні шукає енергообладнання

Ви читали новину: «Головні новини Харкова 17 червня: вночі в місті був “приліт”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 07:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".