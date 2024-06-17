Головні новини Харкова 17 червня: вночі в місті був “приліт”

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

07:00

Армія РФ вночі вдарила по закладу дитячого відпочинку в Харкові

Повітряну тривогу вночі в Харкові оголосили о 23:03. Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації.

О 23:46 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що російський КАБ летить у бік Харкова.

Слідом у місті пролунав вибух. Мер Ігор Терехов написав: уточнюють, чи був приліт у самому Харкові або передмісті.

Пізніше він уточнив: “Внаслідок удару по Харкову маємо потрапляння по закладу дитячого відпочинку у Шевченківському районі. Зруйновано один з корпусів. Постраждалих немає”.

Відбій дали о 01:38. А потім була ще одна тривога – з 02:22 до 03:12.