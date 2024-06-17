Нічний удар по Харкову: зруйновані та пошкоджені чотири будинки – Тимошко

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки удару по Харкову вночі та обстрілів області протягом доби.

“Харків. 16 червня о 23:45 ворог завдав авіаудар по об’єкту цивільної інфраструктурі. Зруйновано та пошкоджено 4 будинки. Без постраждалих”, – написав Тимошко у фейсбуці вранці 17 червня.

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“16 червня о 15:00 внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ пошкоджено 3 приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль швидкої допомоги, поранені цивільні чоловік та вагітна жінка, 13-річний хлопець. Постраждалих госпіталізовано до лікарні, стан здоров’я середній, загрози життю немає”, – повідомив Тимошко.

Також під ударами були: Шийківка (удар КАБами пошкодив щонайменше сім приватних будинків, авто та господарчі споруди); Дружелюбівка (КАБ пошкодив вісім приватних будинків); Вовчанські Хутори (пошкоджені господарчі споруди); Борівська Андріївка (17 червня близько 02:30 внаслідок ворожого авіаобстрілу пошкоджені приватні домоволодіння та господарчі споруди).