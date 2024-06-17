Нічний удар по Харкову: зруйновані та пошкоджені чотири будинки – Тимошко
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки удару по Харкову вночі та обстрілів області протягом доби.
“Харків. 16 червня о 23:45 ворог завдав авіаудар по об’єкту цивільної інфраструктурі. Зруйновано та пошкоджено 4 будинки. Без постраждалих”, – написав Тимошко у фейсбуці вранці 17 червня.
Протягом доби армія РФ поранила мешканців села Піски-Радьківські.
“16 червня о 15:00 внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ пошкоджено 3 приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль швидкої допомоги, поранені цивільні чоловік та вагітна жінка, 13-річний хлопець. Постраждалих госпіталізовано до лікарні, стан здоров’я середній, загрози життю немає”, – повідомив Тимошко.
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Також під ударами були: Шийківка (удар КАБами пошкодив щонайменше сім приватних будинків, авто та господарчі споруди); Дружелюбівка (КАБ пошкодив вісім приватних будинків); Вовчанські Хутори (пошкоджені господарчі споруди); Борівська Андріївка (17 червня близько 02:30 внаслідок ворожого авіаобстрілу пошкоджені приватні домоволодіння та господарчі споруди).
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 08:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки удару по Харкову вночі та обстрілів області протягом доби".