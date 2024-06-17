Ночной удар по Харькову: разрушены и повреждены четыре дома — Тимошко
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях удара по Харькову ночью и обстрелов области в течение суток.
«Харьков. 16 июня в 23:45 враг нанес авиаудар по объекту гражданской инфраструктуры. Разрушены и повреждены четыре дома. Без пострадавших», — написал Тимошко в facebook утром 17 июня.
В течение суток армия РФ ранила жителей села Пески-Радьковские.
«16 июня в 15:00 в результате вражеского авиационного обстрела КАБ повреждены три частных дома, хозяйственные постройки, автомобиль скорой помощи, ранены гражданские мужчина и беременная женщина, 13-летний парень. Пострадавшие госпитализированы в больницу, состояние здоровья среднее, угрозы жизни нет», — сообщил Тимошко.
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Также под ударами были: Шийковка (удар КАБами повредил не менее семи частных домов, авто и хозпостройки); Дружелюбовка (КАБ повредил восемь частных домов); Волчанские Хутора (повреждены хозяйственные постройки); Боровская Андреевка (17 июня около 02:30 в результате вражеского авиаобстрела повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, полиция, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 08:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях удара по Харькову ночью и обстрелов области в течение суток".