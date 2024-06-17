Нічні обстріли Харківщини: є поранений (фото наслідків)

Харківська обласна прокуратура повідомила про обстріли сіл Борівська Андріївка та Подоли протягом ночі з 16 на 17 червня. Постраждав 60-річний чоловік.

“За даними слідства, 17 червня близько 2:30 зс рф завдали авіаудар по с. Борівська Андріївка Борівської СТГ. Пошкоджено приватні домоволодіння. 16 червня о 22:40 війська рф здійснили артилерійський обстріл с. Подоли Купʼянського району. Отримав поранення 60-річний чоловік. У селі пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення“, – проінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Слідчі на місцях документують воєнні злочини РФ.