Live
  • Пн 17.06.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 40.65
  • EUR 43.48

Нічні обстріли Харківщини: є поранений (фото наслідків)

Події 11:00   17.06.2024
Оксана Горун
Нічні обстріли Харківщини: є поранений (фото наслідків)

Харківська обласна прокуратура повідомила про обстріли сіл Борівська Андріївка та Подоли протягом ночі з 16 на 17 червня. Постраждав 60-річний чоловік.

За даними слідства, 17 червня близько 2:30 зс рф завдали авіаудар по с. Борівська Андріївка Борівської СТГ. Пошкоджено приватні домоволодіння. 16 червня о 22:40 війська рф здійснили артилерійський обстріл с. Подоли Купʼянського району. Отримав поранення 60-річний чоловік. У селі пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення“, – проінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

наслідки обстрілів Харківської області 17 червня 2024 року

Слідчі на місцях документують воєнні злочини РФ.

Читайте також: Нічний удар по Харкову: зруйновані та пошкоджені чотири будинки — Тимошко

наслідки обстрілів Харківської області 17 червня 2024 року 2

наслідки обстрілів Харківської області 17 червня 2024 року 3

наслідки обстрілів Харківської області 17 червня 2024 року 4

Автор: Оксана Горун
Популярно
Нічні обстріли Харківщини: є поранений (фото наслідків)
Нічні обстріли Харківщини: є поранений (фото наслідків)
17.06.2024, 11:00
Як харків’янам сплатити послуги з доставки природного газу: інструкція
Як харків’янам сплатити послуги з доставки природного газу: інструкція
17.06.2024, 10:03
Головні новини Харкова 16.06: ситуація у Вовчанську, поранені на Ізюмщині
Головні новини Харкова 16.06: ситуація у Вовчанську, поранені на Ізюмщині
16.06.2024, 23:59
Сьогодні 17 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 червня: яке свято та день в історії
17.06.2023, 06:00
Сьогодні 16 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 червня: яке свято та день в історії
16.06.2024, 06:00
Ракетні удари ЗС РФ у червні почастішали, цілять і по Харківщині – Коваленко
Ракетні удари ЗС РФ у червні почастішали, цілять і по Харківщині – Коваленко
17.06.2024, 10:45

Новини за темою:

11:00
Нічні обстріли Харківщини: є поранений (фото наслідків)
10:18
“Ми б виїхали, але як їх покинути” – з Козачої Лопані евакуювали тварин
10:03
Як харків’янам сплатити послуги з доставки природного газу: інструкція
09:53
52 п’яні водії попалися на Харківщині за вихідні
09:28
На Харківщині 17 червня будуть вибухи: триває розмінування

Ви читали новину: «Нічні обстріли Харківщини: є поранений (фото наслідків)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 11:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила про обстріли сіл Борівська Андріївка та Подоли протягом ночі з 16 на 17 червня. Постраждав 60-річний чоловік".