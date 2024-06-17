Нічні обстріли Харківщини: є поранений (фото наслідків)
Харківська обласна прокуратура повідомила про обстріли сіл Борівська Андріївка та Подоли протягом ночі з 16 на 17 червня. Постраждав 60-річний чоловік.
“За даними слідства, 17 червня близько 2:30 зс рф завдали авіаудар по с. Борівська Андріївка Борівської СТГ. Пошкоджено приватні домоволодіння. 16 червня о 22:40 війська рф здійснили артилерійський обстріл с. Подоли Купʼянського району. Отримав поранення 60-річний чоловік. У селі пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення“, – проінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Слідчі на місцях документують воєнні злочини РФ.
Читайте також: Нічний удар по Харкову: зруйновані та пошкоджені чотири будинки — Тимошко
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріли, поранений, прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Нічні обстріли Харківщини: є поранений (фото наслідків)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 11:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила про обстріли сіл Борівська Андріївка та Подоли протягом ночі з 16 на 17 червня. Постраждав 60-річний чоловік".