Ночные обстрелы Харьковщины: есть раненый (фото последствий)
Харьковская областная прокуратура сообщила про обстрелы сел Боровская Андреевка и Подолы в течение ночи с 16 на 17 июня. Пострадал 60-летний мужчина.
«По данным следствия, 17 июня около 2:30 вс рф нанесли авиаудар по с. Боровская Андреевка Боровской ПТГ. Повреждены частные домовладения. 16 июня в 22:40 войска РФ произвели артиллерийский обстрел с. Подолы Купянского района. Получил ранение 60-летний мужчина. В селе повреждены жилые дома и хозяйственные помещения», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Следователи на местах документируют военные преступления РФ.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 11:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила про обстрелы сел Боровская Андреевка и Подолы в течение ночи с 16 на 17 июня. Пострадал 60-летний мужчина".