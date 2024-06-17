Ночные обстрелы Харьковщины: есть раненый (фото последствий)

Харьковская областная прокуратура сообщила про обстрелы сел Боровская Андреевка и Подолы в течение ночи с 16 на 17 июня. Пострадал 60-летний мужчина.

«По данным следствия, 17 июня около 2:30 вс рф нанесли авиаудар по с. Боровская Андреевка Боровской ПТГ. Повреждены частные домовладения. 16 июня в 22:40 войска РФ произвели артиллерийский обстрел с. Подолы Купянского района. Получил ранение 60-летний мужчина. В селе повреждены жилые дома и хозяйственные помещения», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Следователи на местах документируют военные преступления РФ.