Live
  • Пн 17.06.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 40.65
  • EUR 43.48

Ночные обстрелы Харьковщины: есть раненый (фото последствий)

Происшествия 11:00   17.06.2024
Оксана Горун
Ночные обстрелы Харьковщины: есть раненый (фото последствий)

Харьковская областная прокуратура сообщила про обстрелы сел Боровская Андреевка и Подолы в течение ночи с 16 на 17 июня. Пострадал 60-летний мужчина.

«По данным следствия, 17 июня около 2:30 вс рф нанесли авиаудар по с. Боровская Андреевка Боровской ПТГ. Повреждены частные домовладения. 16 июня в 22:40 войска РФ произвели артиллерийский обстрел с. Подолы Купянского района. Получил ранение 60-летний мужчина. В селе повреждены жилые дома и хозяйственные помещения», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

последствия обстрелов Харьковской области 17 июня 2024 года

Следователи на местах документируют военные преступления РФ.

Читайте также: Ночной удар по Харькову: разрушены и повреждены четыре дома — Тимошко

последствия обстрелов Харьковской области 17 июня 2024 года 2

последствия обстрелов Харьковской области 17 июня 2024 года 3

последствия обстрелов Харьковской области 17 июня 2024 года 4

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 17.06: ночью в городе был «прилет», в области раненый
Главные новости Харькова 17.06: ночью в городе был «прилет», в области раненый
17.06.2024, 11:08
Ночной удар по Харькову: разрушены и повреждены четыре дома — Тимошко
Ночной удар по Харькову: разрушены и повреждены четыре дома — Тимошко
17.06.2024, 08:13
Смена командования харьковской 92 ОШБр: боец рассказал о новом командире
Смена командования харьковской 92 ОШБр: боец рассказал о новом командире
17.06.2024, 09:06
В Харькове «прилетело» по комплексу отдыха в Киевском районе — Синегубов
В Харькове «прилетело» по комплексу отдыха в Киевском районе — Синегубов
17.06.2024, 00:50
Ночные обстрелы Харьковщины: есть раненый (фото последствий)
Ночные обстрелы Харьковщины: есть раненый (фото последствий)
17.06.2024, 11:00
В центре Харькова временно закрыли часть подземного перехода метро
В центре Харькова временно закрыли часть подземного перехода метро
17.06.2024, 11:20

Новости по теме:

11:00
Ночные обстрелы Харьковщины: есть раненый (фото последствий)
10:18
«Мы бы выехали, но как их бросить» — из Казачьей Лопани эвакуируют животных
10:03
Как харьковчанам оплатить услуги по доставке природного газа: инструкция
09:53
52 пьяных водителя попались на Харьковщине за выходные
09:28
На Харьковщине 17 июня будут взрывы: идет разминирование

Вы читали новость: «Ночные обстрелы Харьковщины: есть раненый (фото последствий)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 11:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила про обстрелы сел Боровская Андреевка и Подолы в течение ночи с 16 на 17 июня. Пострадал 60-летний мужчина".