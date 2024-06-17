Лісові пожежі й знеструмлення – Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини

Харківська область страждає від масштабних лісових пожеж, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Тут нам погода йде назустріч, тому їхня більшість вже наразі ліквідована. У нас 6,5 тисяч гектарів лісових насаджень були охоплені полум’ям. Констатуємо факти, які розслідуються Нацполіцією, обласною прокуратурою, що це цілеспрямовані удари по лісових масивах з метою створення пожеж, нанесення шкоди екосистемі», – заявив Синєгубов.

Крім цього, додав голова ХОВА, ворог продовжує бити по населених пунктах області, з метою повного знеструмлення. Наразі в регіоні без світла – близько 50 тисяч абонентів. Більшість – жителі прикордоння, де відновлення електропостачання ускладнене.