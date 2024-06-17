Лісові пожежі й знеструмлення – Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини
Харківська область страждає від масштабних лісових пожеж, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Тут нам погода йде назустріч, тому їхня більшість вже наразі ліквідована. У нас 6,5 тисяч гектарів лісових насаджень були охоплені полум’ям. Констатуємо факти, які розслідуються Нацполіцією, обласною прокуратурою, що це цілеспрямовані удари по лісових масивах з метою створення пожеж, нанесення шкоди екосистемі», – заявив Синєгубов.
Крім цього, додав голова ХОВА, ворог продовжує бити по населених пунктах області, з метою повного знеструмлення. Наразі в регіоні без світла – близько 50 тисяч абонентів. Більшість – жителі прикордоння, де відновлення електропостачання ускладнене.
Читайте також: Нічні обстріли Харківщини: є поранений (фото наслідків)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ліс, обстріли, пожежа, сінєгубов, світло, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Лісові пожежі й знеструмлення – Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 12:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська область страждає від масштабних лісових пожеж, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".