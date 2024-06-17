Лесные пожары и обесточивание – Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины
Харьковская область страдает от масштабных лесных пожаров, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Здесь нам погода идет навстречу, поэтому их большинство уже ликвидировано. У нас 6,5 тысячи гектаров лесных насаждений были охвачены огнем. Констатируем факты, которые расследуются Нацполицией, областной прокуратурой, что это целенаправленные удары по лесным массивам с целью создания пожаров, причинения вреда экосистеме», — заявил Синегубов.
Кроме этого, добавил глава ХОВА, враг продолжает бить по населенным пунктам области, с целью полного обесточивания. Сейчас в регионе без света – около 50 тысяч абонентов. Большинство – жители приграничья, где восстановление электроснабжения затруднено.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ліс, лес, обстрелы, пожары, світло, свет, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 12:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область страдает от масштабных лесных пожаров, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".