Лесные пожары и обесточивание – Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины

Харьковская область страдает от масштабных лесных пожаров, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Здесь нам погода идет навстречу, поэтому их большинство уже ликвидировано. У нас 6,5 тысячи гектаров лесных насаждений были охвачены огнем. Констатируем факты, которые расследуются Нацполицией, областной прокуратурой, что это целенаправленные удары по лесным массивам с целью создания пожаров, причинения вреда экосистеме», — заявил Синегубов.

Кроме этого, добавил глава ХОВА, враг продолжает бить по населенным пунктам области, с целью полного обесточивания. Сейчас в регионе без света – около 50 тысяч абонентов. Большинство – жители приграничья, где восстановление электроснабжения затруднено.