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По Харкову вночі «прилетіло» три УМПБ – Синєгубов

Події 11:55   17.06.2024
Вікторія Яковенко
По Харкову вночі «прилетіло» три УМПБ – Синєгубов

Харків вночі армія РФ обстріляла трьома керованими боєприпасами УМПБ Д-30, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

«Пошкоджено декілька корпусів дитячого табору. На щастя, ніхто не постраждав. Однак, знову констатуємо факт, що наша цивільна інфраструктура знову знищується і знаходиться під ударом окупаційних військ», – зазначив Синєгубов.

Загалом за добу окупанти випустили близько 18 КАБів по Харківщині. Під ударами були – Липцівський, Вовчанський та Куп’янський напрямки.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові о 23:48. Внаслідок удару був пошкоджений один із корпусів комплексу відпочинку, повідомляв начальник ХОВА Олег Синегубов. Також зруйновані та пошкоджені чотири будинки, вранці уточнив начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 11:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків вночі армія РФ обстріляла трьома керованими боєприпасами УМПБ Д-30, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.".