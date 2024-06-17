По Харкову вночі «прилетіло» три УМПБ – Синєгубов

Харків вночі армія РФ обстріляла трьома керованими боєприпасами УМПБ Д-30, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

«Пошкоджено декілька корпусів дитячого табору. На щастя, ніхто не постраждав. Однак, знову констатуємо факт, що наша цивільна інфраструктура знову знищується і знаходиться під ударом окупаційних військ», – зазначив Синєгубов.

Загалом за добу окупанти випустили близько 18 КАБів по Харківщині. Під ударами були – Липцівський, Вовчанський та Куп’янський напрямки.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові о 23:48. Внаслідок удару був пошкоджений один із корпусів комплексу відпочинку, повідомляв начальник ХОВА Олег Синегубов. Також зруйновані та пошкоджені чотири будинки, вранці уточнив начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.