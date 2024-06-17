По Харькову ночью «прилетели» три УМПБ – Синегубов

Харьков ночью армия РФ обстреляла тремя управляемыми боеприпасами УМПБ Д-30, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«Повреждены несколько корпусов детского лагеря. К счастью, никто не пострадал. Однако снова констатируем факт, что наша гражданская инфраструктура снова уничтожается и находится под ударом оккупационных войск», — отметил Синегубов.

Всего за сутки оккупанты выпустили около 18 КАБов по Харьковщине. Под ударами были – Липцовский, Волчанское и Купянское направления.

Напомним, взрыв слышали в Харькове в 23:48. В результате удара был поврежден один из корпусов комплекса отдыха, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. Также разрушены и повреждены четыре дома, утром уточнил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.