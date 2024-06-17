По Харькову ночью «прилетели» три УМПБ – Синегубов
Харьков ночью армия РФ обстреляла тремя управляемыми боеприпасами УМПБ Д-30, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
«Повреждены несколько корпусов детского лагеря. К счастью, никто не пострадал. Однако снова констатируем факт, что наша гражданская инфраструктура снова уничтожается и находится под ударом оккупационных войск», — отметил Синегубов.
Всего за сутки оккупанты выпустили около 18 КАБов по Харьковщине. Под ударами были – Липцовский, Волчанское и Купянское направления.
Напомним, взрыв слышали в Харькове в 23:48. В результате удара был поврежден один из корпусов комплекса отдыха, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. Также разрушены и повреждены четыре дома, утром уточнил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, прилет, синегубов, удар, умпб, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 11:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков ночью армия РФ обстреляла тремя управляемыми боеприпасами УМПБ Д-30, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.".