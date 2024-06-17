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По Харькову ночью «прилетели» три УМПБ – Синегубов

Происшествия 11:55   17.06.2024
Виктория Яковенко
По Харькову ночью «прилетели» три УМПБ – Синегубов

Харьков ночью армия РФ обстреляла тремя управляемыми боеприпасами УМПБ Д-30, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«Повреждены несколько корпусов детского лагеря. К счастью, никто не пострадал. Однако снова констатируем факт, что наша гражданская инфраструктура снова уничтожается и находится под ударом оккупационных войск», — отметил Синегубов.

Всего за сутки оккупанты выпустили около 18 КАБов по Харьковщине. Под ударами были – Липцовский, Волчанское и Купянское направления.

Напомним, взрыв слышали в Харькове в 23:48. В результате удара был поврежден один из корпусов комплекса отдыха, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. Также разрушены и повреждены четыре дома, утром уточнил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 11:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков ночью армия РФ обстреляла тремя управляемыми боеприпасами УМПБ Д-30, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.".