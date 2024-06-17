“Це жахливі події”: Терехов назвав кількість жертв обстрілів Харкова у травні

39 цивільних загинули у травні в Харкові внаслідок ворожих обстрілів, ще 239 людей постраждали, повідомив мер Ігор Терехов.

“Це жахливі події. Після того, як був наданий дозвіл на використання зброї виключно по військових об’єктах у прикордонній території РФ, були ліквідовані декілька пускових установок, і сьогодні зовсім інша ситуація в місті. Тривають обстріли, але інтенсивність їхня зовсім інша“, — сказав міський голова, передають “Харків Новини”.

Раніше Терехов інформував, що у травні зафіксували 76 “прильотів” по Харкову. 37 було завдано УМПБ Д-30, 25 – ракетами, 12 – “шахедами” та три – “ланцетами”. 193 повітряні тривоги сумарно тривали майже 475 годин.