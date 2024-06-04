Терехов повідомив, скільки разів військові РФ вгатили по Харкову у травні

76 влучань російських боєприпасів по Харкову зафіксували протягом травня. У квітні, для порівняння, було 28 “прильотів”, повідомив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.

“Цифри дуже вражають. У травні було 193 повітряні тривоги. Вони тривали майже 475 годин. Ви розумієте, який це емоційний відбиток наносить Харкову та харків’янам. Тому, дійсно, ми потребуємо найсучаснішого захисту, найсучасніших систем протиповітряної оборони. Для нас це занадто важливе питання”, – підкреслив Терехов.

Як уточнив Терехов у телеграмі, з 76 ударів 37 було завдано УМПБ – Д30, 25 — ракетами, 12 — “шахедами” і три — “ланцетами”.