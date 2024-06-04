Втрое больше, чем в апреле: Терехов назвал число «прилетов» по Харькову в мае

76 попаданий российских боеприпасов по Харькову зафиксировали в течение мая. В апреле, для сравнения, было 28 «прилетов», сообщил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Цифры очень впечатляют. В мае было 193 воздушные тревоги. Они продолжались почти 475 часов. Вы понимаете, какой это эмоциональный отпечаток наносит Харькову и харьковчанам. Поэтому, действительно, мы нуждаемся в самой современной защите, самых современных системах противовоздушной обороны. Для нас это слишком важный вопрос», — подчеркнул Терехов.

Мэр уточнил в Telegram, что из 76 ударов в мае 37 были нанесены УМПБ — Д30, 25 — ракетами, 12 — «Шахедами» и три — «Ланцетами».

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