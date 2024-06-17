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«Это ужасные события»: Терехов назвал число жертв обстрелов Харькова в мае

Происшествия 19:54   17.06.2024
Елена Нагорная
«Это ужасные события»: Терехов назвал число жертв обстрелов Харькова в мае

39 гражданских погибли в мае в Харькове в результате вражеских обстрелов, еще 239 человек пострадали, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Это ужасные события. После того как было предоставлено разрешение на использование оружия исключительно по военным объектам в приграничной территории РФ, были ликвидированы несколько пусковых установок, и сегодня совсем другая ситуация в городе. Продолжаются обстрелы, но интенсивность их совсем другая», — сказал городской голова, передают «Харків Новини».

Ранее Терехов информировал, что в мае зафиксировали 76 «прилетов» по Харькову. 37 были нанесены УМПБ Д-30, 25 — ракетами, 12 — «Шахедами» и три — «Ланцетами». 193 воздушные тревоги суммарно длились почти 475 часов.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 19:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "39 гражданских погибли в мае в Харькове в результате вражеских обстрелов, еще 239 человек пострадали, сообщил мэр Игорь Терехов.".