«Это ужасные события»: Терехов назвал число жертв обстрелов Харькова в мае
39 гражданских погибли в мае в Харькове в результате вражеских обстрелов, еще 239 человек пострадали, сообщил мэр Игорь Терехов.
«Это ужасные события. После того как было предоставлено разрешение на использование оружия исключительно по военным объектам в приграничной территории РФ, были ликвидированы несколько пусковых установок, и сегодня совсем другая ситуация в городе. Продолжаются обстрелы, но интенсивность их совсем другая», — сказал городской голова, передают «Харків Новини».
Ранее Терехов информировал, что в мае зафиксировали 76 «прилетов» по Харькову. 37 были нанесены УМПБ Д-30, 25 — ракетами, 12 — «Шахедами» и три — «Ланцетами». 193 воздушные тревоги суммарно длились почти 475 часов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, обстрелы, погибшие, пострадавшие, терехов, удары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 19:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "39 гражданских погибли в мае в Харькове в результате вражеских обстрелов, еще 239 человек пострадали, сообщил мэр Игорь Терехов.".