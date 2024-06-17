Росіяни активізувалися на Харківському напрямку, скинули 5 КАБів – Генштаб

На Харківському напрямку окупанти дещо активізувалися. Тут на даний час відбулося чотири бойових зіткнення у районі Вовчанська. Ситуація динамічна. Противник намагається потіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій за підтримки авіації, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

Ворог скинув на Вовчанськ дві керовані авіабомби. Ще трьома КАБами росіяни вдарили по району Липців та однією – неподалік Захарівки. Авіаударів ворог завдає з боку Бєлгорода та Шебекіного.

На Куп’янському напрямку станом на цей час українські воїни відбили чотири атаки, ще одна – триває. Бої були біля Піщаного, Греківки та Макіївки. Загарбники зазнають втрат, дані уточнюються.