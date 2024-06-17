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Росіяни активізувалися на Харківському напрямку, скинули 5 КАБів – Генштаб

Суспільство 13:23   17.06.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни активізувалися на Харківському напрямку, скинули 5 КАБів – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку окупанти дещо активізувалися. Тут на даний час відбулося чотири бойових зіткнення у районі Вовчанська. Ситуація динамічна. Противник намагається потіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій за підтримки авіації, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

Ворог скинув на Вовчанськ дві керовані авіабомби. Ще трьома КАБами росіяни вдарили по району Липців та однією – неподалік Захарівки. Авіаударів ворог завдає з боку Бєлгорода та Шебекіного.

На Куп’янському напрямку станом на цей час українські воїни відбили чотири атаки, ще одна – триває. Бої були біля Піщаного, Греківки та Макіївки. Загарбники зазнають втрат, дані уточнюються.

Читайте також: Де ворог зараз атакує найактивніше – коментар ОТУВ «Харків»

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 13:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти дещо активізувалися. Тут на даний час відбулося чотири бойових зіткнення у районі Вовчанська. Ситуація динамічна. Противник намагається потіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій за підтримки авіації, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".