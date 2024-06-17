Чи є “котел” на Агрегатному у Вовчанську: дані ISW, DeepState та Машовця

Чи справді група російських військових перебуває в оточенні на Агрегатному заводі? Відповідь на одне з найбільш обговорюваних питань минулих вихідних шукали військові аналітики.

“Геолоковані кадри показують, що російські війська просунулися до частини Агрегатного заводу у Вовчанську в невстановлену дату, оскільки українські та російські джерела продовжували пропонувати суперечливі повідомлення про стан Агрегатного заводу 16 червня. Геолоковані кадри удару українських військ по російських позиціях на Агрегатному заводі, що опубліковані 15 червня, показують, що російські війська утримували позиції у північно-західній частині Агрегатного заводу станом на невстановлену дату. Незрозуміло, чи російські сили зберігають ці позиції на момент написання цієї публікації”, — прокоментували аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у свіжому зведенні.

У попередньому зведенні вони не підтверджували, що окупанти опинилися в оточенні на заводі, а також заявили, що українські та західні джерела поширили неперевірені твердження. Проте тон американських аналітиків змінився, ймовірно, після появи роз’яснень того, що відбувається від авторитетних українських джерел.

Так, команда проєкту “DeepState” опублікувала цілу хроніку боїв у районі Агрегатного заводу у Вовчанську. За їхніми даними, ДРГ росіян прорвалася на завод ще на початку боїв за місто і закріпилася там у кількох корпусах та головній будівлі. Там ворог перебуває понад місяць.

“Відомо точно, що 1 червня кулеметні розрахунки Сил Оборони взяли під контроль підходи. Ворог доставляє воду та харчі в оточення дронами. 6 червня відбувся наступний прорив ворога на завод у складі п’яти осіб. Добрався лише один. 8 червня на завод проривається вже група у складі 15 осіб. 13 чи 14 червня проривається ціла МТ-ЛБ з підкріпленням та БК. Інформація по Вовчанську подавалася і подається із затримкою. Затримка по Агрегатному була, щоб не мотивувати одного невідомого генерала відправляти наші штурмові загони в невиправдані атаки, так як вигідніше ворога тримати у мішку, ніж вибивати“, – прокоментували аналітики DeepState.

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, що росіяни, які опинилися зараз на Агрегатному заводі, намагалися форсувати річку Вовча, але, потрапивши під щільний зустрічний вогонь, “сповзлися на Агрегатний, де й засіли”. За даними Машовця, на заводі знаходиться близько двох сотень російських окупантів – рахуючи поранених і мертвих.

“Деблокувати їх можуть з боку районної лікарні, через вулицю Шевченка, поки “колеги” утримують район Ліцею №2. Але якщо наші їх звідти виб’ють, ті, що засіли на Агрегатному – приречені. По суті, пігдогам для того, щоб пробити кАЛідор до “агрегатних”, або вивести їх звідти, треба в той чи інший бік подолати район будівлі міської ради, перетнути вул. Леніна та “пробігтися” по Пушкінській – і все це під щільним вогневим впливом передових підрозділів ЗСУ, які уважно відстежують ситуацію. Причому, робити це потрібно швидко, бо ті, що на Агрегатному, довго не витримають й мають усі шанси поповнити собою “ХерАическую летопись сы-вы-о”… Дві попередні спроби, скажімо так… “не увенчались успехом”, – написав Машовець.