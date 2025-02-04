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Весь день РФ била по Куп’янщині: є поранені, пошкоджені авто “швидкої” й копів

Події 09:08   04.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Весь день РФ била по Куп’янщині: є поранені, пошкоджені авто “швидкої” й копів

Протягом минулої доби під обстрілами РФ перебував переважно Куп’янський район, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Обстріли розпочалися з 10:00 – у селі Благодатівка ворог пошкодив приватний будинок та господарську споруду. Вже через 20 хвилин FPV-дрон прилетів по Куп’янську, пошкодивши авто поліцейських.

“10:30 Лозівський район, Олексіївська ТГ, с. Олексіївка в полі знайдено залишки збитого БпЛА”, – зазначив Синєгубов.

Після чого окупанти почали систематично бити по Куп’янщині. Спочатку FPV-дрон пошкодив авто “швидкої”. Ближче до вечора ворог випустив уже КАБи, пошкодивши цивільне підприємство.

“16:15 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Пошкоджено приватний будинок, гараж. Постраждала 71-річна жінка. 16:30 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок влучання дрона пошкоджена автівка”, – пише начальник ХОВА.

Пізніше під обстрілом опинився Богодухівський район – о 16:40 КАБи впали в селі Муравське та Березівка. Обидві авіабомби влучили по відкритій місцевості, інформації про постраждалих немає.

Тим часом в облуправлінні Нацполіції додали, що під ранок, близько 04:00, росіяни вдарили трьома КАБами в районі села Уди.

Читайте також: Куди бив ворог і де намагався наступати протягом доби, повідомили в Генштабі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2025 в 09:08;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби під обстрілами РФ перебував переважно Куп’янський район, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".