Анджеліна Джолі передала записку пораненій дівчинці з Харківщини (фото)

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі зв’язалася з 14-річною Поліною з Ізюма, яка дістала тяжкі поранення внаслідок російського удару в лютому. Про це повідомляє організація «United24».

«Зараз Поліна проходить лікування в дитячій лікарні «Охматдит». Її найбільша мрія — знову ходити, і українські лікарі працюють над тим, щоб це стало реальністю. Також дівчинка розповіла, що дуже хотіла б зустрітися з Анджеліною», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що коли акторка дізналася історію Поліни, зателефонувала їй та передала записку зі словами підтримки.

Нагадаємо, близько 11:35 4 лютого військові РФ завдали удару ракетою «Іскандер» по мерії в Ізюмі. Частина будівлі обвалилася. Пошкоджені будинки поруч. Загинули шість людей: дві сестри 18 та 19 років (старша була вагітна) та четверо чоловіків віком від 40 до 70 років. Близько пів сотні людей постраждали. Серед поранених місцеві жителі, які прийшли отримати державні послуги, і люди, які живуть поряд або просто проходили повз, у тому числі троє дітей. Це хлопчик 6 років та дві дівчинки 14 та 16 років, повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.