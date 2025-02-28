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Затишшя на Куп’янщині триває, що на півночі Харківщини – дані Генштабу

Фронт 16:55   28.02.2025
Олена Нагорна
Затишшя на Куп’янщині триває, що на півночі Харківщини – дані Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

Про оперативну обстановку на фронтах станом на 16:00 проінформував Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку супротивник один раз намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районі Вовчанська та отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку російські військові активних наступальних дій не проводили.

Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що минулої доби на Харківському напрямку було шість боїв. Тим часом на Куп’янщині було тихо – жодного штурму РФ не зафіксували.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 16:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про оперативну обстановку на фронтах станом на 16:00 проінформував Генштаб ЗСУ.".