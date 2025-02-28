Вранці РФ закидала Харківщину КАБами: де «прилетіло», наслідки (фото)

Відомо про влучання ворожих авіабомб у Дергачівській та Золочівській громадах.

Зокрема, близько 10:20 ворог вдарив авіабомбою по території Дергачівської громади, повідомив начальник місцевої МВА Вячеслав Задоренко.

«Удар прийшовся по околиці села Безруки, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок, а також сталося загоряння сухої трави на площі близько 800 м². Працівники ДСНС працюють над ліквідацією пожежі», – розповів Задоренко.

А от у Золочівській громаді зафіксували шість ударів КАБами, інформує начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає «Зоря».

«Перша авіабомба влучила в селі Калинове. Пошкоджено п’ять приватних будинків, будинок культури, магазин, автомобіль, електромережі. Інші авіабомби впали поблизу сіл Карасівка, Чорноглазівка, Орішанка та Довжик», – зазначив Коваленко.

Постраждалих внаслідок «прильотів» немає.