Вранці РФ закидала Харківщину КАБами: де «прилетіло», наслідки (фото)
Відомо про влучання ворожих авіабомб у Дергачівській та Золочівській громадах.
Зокрема, близько 10:20 ворог вдарив авіабомбою по території Дергачівської громади, повідомив начальник місцевої МВА Вячеслав Задоренко.
«Удар прийшовся по околиці села Безруки, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок, а також сталося загоряння сухої трави на площі близько 800 м². Працівники ДСНС працюють над ліквідацією пожежі», – розповів Задоренко.
А от у Золочівській громаді зафіксували шість ударів КАБами, інформує начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає «Зоря».
«Перша авіабомба влучила в селі Калинове. Пошкоджено п’ять приватних будинків, будинок культури, магазин, автомобіль, електромережі. Інші авіабомби впали поблизу сіл Карасівка, Чорноглазівка, Орішанка та Довжик», – зазначив Коваленко.
Постраждалих внаслідок «прильотів» немає.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, КАБ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 13:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відомо про влучання ворожих авіабомб у Дергачівській та Золочівській громадах.".