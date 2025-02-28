Нічні вибухи у передмісті Харкова: у прокуратурі показали наслідки (відео)
Спікер обласної прокуратури Дмитро Чубенко нагадав, що серія вибухів у передмісті Харкова звучала з 20:00 до 21:00.
Загалом у Харківському районі зафіксували 14 “прильотів”. Під ударами опинився об’єкт енергосистеми, цивільне підприємство, приватний сектор.
“На одній з локацій внаслідок вибуху травму отримали дві особи. Це жінка 68 років та чоловік 75 років. В них поранення м’яких тканин тіла та голови. Також у приватній житловій забудові пошкоджено близько 20 житлових будинків. Там розбиті вікна, пошкоджені шибки, дахи і фасади цих будинків. На місці працюють прокурори та слідчі з метою вилучення частин цих БпЛА і долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Попередньо для обстрілу ворог використав БпЛА типу «Шахед» або ж «Герань». За фактом цих воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України”, – сказав Чубенко.
Нагадаємо, о 21:15 розпочалася масова атака БпЛА на передмістя Харкова. Росіяни завдали щонайменше 12 ударів. В результаті три житлові будинки зруйновані, двоє людей госпіталізовані з пораненнями.Пізніше начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що росіяни завдали масованого удару по енергосистемі Харківщини.
Читайте також: Новини Харкова — головне за 28 лютого: як минула ніч
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, обстріли, прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Нічні вибухи у передмісті Харкова: у прокуратурі показали наслідки (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 07:26;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер обласної прокуратури Дмитро Чубенко нагадав, що серія вибухів у передмісті Харкова звучала з 20:00 до 21:00.".