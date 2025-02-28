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Нічні вибухи у передмісті Харкова: у прокуратурі показали наслідки (відео)

Події 07:26   28.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Нічні вибухи у передмісті Харкова: у прокуратурі показали наслідки (відео)

Спікер обласної прокуратури Дмитро Чубенко нагадав, що серія вибухів у передмісті Харкова звучала з 20:00 до 21:00.

Загалом у Харківському районі зафіксували 14 “прильотів”. Під ударами опинився об’єкт енергосистеми, цивільне підприємство, приватний сектор.

На одній з локацій внаслідок вибуху травму отримали дві особи. Це жінка 68 років та чоловік 75 років. В них поранення м’яких тканин тіла та голови. Також у приватній житловій забудові пошкоджено близько 20 житлових будинків. Там розбиті вікна, пошкоджені шибки, дахи і фасади цих будинків. На місці працюють прокурори та слідчі з метою вилучення частин цих БпЛА і долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Попередньо для обстрілу ворог використав БпЛА типу «Шахед» або ж «Герань». За фактом цих воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України”, – сказав Чубенко.

Нагадаємо, о 21:15 розпочалася масова атака БпЛА на передмістя Харкова. Росіяни завдали щонайменше 12 ударів. В результаті три житлові будинки зруйновані, двоє людей госпіталізовані з пораненнями.Пізніше начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що росіяни завдали масованого удару по енергосистемі Харківщини.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 07:26;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер обласної прокуратури Дмитро Чубенко нагадав, що серія вибухів у передмісті Харкова звучала з 20:00 до 21:00.".