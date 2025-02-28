Новини Харкова — головне за 28 лютого: як минула ніч

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07:02

Масований обстріл енергосистеми, пуски КАБ та атака дронів: тривоги на Харківщині

Тривогу на Харківщині оголосили о 19:44 через загрозу ударів БпЛА.

О 21:15 розпочалася масована атака безпілотників на передмістя Харкова. Зафіксували щонайменше 12 ударів, а начальник ХОВА Олег Синєгубов пізніше повідомив, що росіяни обстріляли енергосистему Харківщини. В результаті зруйновані три житлові будинки. Усього ж троє людей увечері 28 лютого госпіталізували з пораненнями.

Відбій тривоги оголосили вже вночі о 03:11. До цього дрони продовжували кружляти у небі над Харківською та сусідніми областями. Повторно тривогу оголосили о 03:40 – українські захисники зафіксували пуски авіабомб.

Загроза обстрілу минула за годину і о 04:46 пролунав відбій повітряної тривоги.