Новини Харкова — головне за 28 лютого: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:02
Масований обстріл енергосистеми, пуски КАБ та атака дронів: тривоги на Харківщині
Тривогу на Харківщині оголосили о 19:44 через загрозу ударів БпЛА.
О 21:15 розпочалася масована атака безпілотників на передмістя Харкова. Зафіксували щонайменше 12 ударів, а начальник ХОВА Олег Синєгубов пізніше повідомив, що росіяни обстріляли енергосистему Харківщини. В результаті зруйновані три житлові будинки. Усього ж троє людей увечері 28 лютого госпіталізували з пораненнями.
Відбій тривоги оголосили вже вночі о 03:11. До цього дрони продовжували кружляти у небі над Харківською та сусідніми областями. Повторно тривогу оголосили о 03:40 – українські захисники зафіксували пуски авіабомб.
Загроза обстрілу минула за годину і о 04:46 пролунав відбій повітряної тривоги.
Читайте також: Сьогодні 28 лютого: яке свято та день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: головні новини, Харків, хроника;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Новини Харкова — головне за 28 лютого: як минула ніч»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 07:02;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".