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Новини Харкова — головне за 28 лютого: як минула ніч

Україна 07:02   28.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 28 лютого: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:02

Масований обстріл енергосистеми, пуски КАБ та атака дронів: тривоги на Харківщині

Тривогу на Харківщині оголосили о 19:44 через загрозу ударів БпЛА.

О 21:15 розпочалася масована атака безпілотників на передмістя Харкова. Зафіксували щонайменше 12 ударів, а начальник ХОВА Олег Синєгубов пізніше повідомив, що росіяни обстріляли енергосистему Харківщини. В результаті зруйновані три житлові будинки. Усього ж троє людей увечері 28 лютого госпіталізували з пораненнями. 

Відбій тривоги оголосили вже вночі о 03:11. До цього дрони продовжували кружляти у небі над Харківською та сусідніми областями. Повторно тривогу оголосили о 03:40 – українські захисники зафіксували пуски авіабомб. 

Загроза обстрілу минула за годину і о 04:46 пролунав відбій повітряної тривоги.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 07:02;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".