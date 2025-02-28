Live
  • Пт 28.02.2025
  • Харьков  -10°С
  • USD 41.51
  • EUR 43.49

Новости Харькова — главное за 28 февраля: как прошла ночь

Украина 07:02   28.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 28 февраля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:02

Массированный обстрел энергосистемы, пуски КАБ и атака дронов: тревоги на Харьковщине

Тревогу на Харьковщине объявили в 19:44 из-за угрозы ударов БпЛА.

В 21:15 началась массированная атака беспилотников на пригород Харькова. Зафиксировали как минимум 12 ударов, а начальник ХОВА Олег Синегубов позже сообщил, что россияне обстреляли энергосистему Харьковщины. В результате разрушены три жилых дома. Всего же троих человек вечером 28 февраля госпитализировали с ранениями. 

Отбой тревоги объявили уже ночью, в 03:11. До этого дроны продолжали кружить в небе над Харьковской и соседними областями. Повторно тревогу объявили в 03:40 — украинские защитники зафиксировали пуски авиабомб. 

Угроза обстрела минула через час и в 04:46 прозвучал отбой воздушной тревоги.

Читайте также: Сегодня 28 февраля: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Россияне нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковщины – Синегубов
Россияне нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковщины – Синегубов
27.02.2025, 22:28
Новости Харькова — главное за 28 февраля: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 28 февраля: как прошла ночь
28.02.2025, 07:02
Двое раненых – последствия атаки БпЛА по пригороду Харькова
Двое раненых – последствия атаки БпЛА по пригороду Харькова
27.02.2025, 22:04
Сегодня 28 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 февраля: какой праздник и день в истории
28.02.2025, 06:00
Взрыв слышали в Харькове: где прилетел КАБ (дополняется)
Взрыв слышали в Харькове: где прилетел КАБ (дополняется)
27.02.2025, 16:12
Ночные взрывы в пригороде Харькова: в прокуратуре показали последствия (видео)
Ночные взрывы в пригороде Харькова: в прокуратуре показали последствия (видео)
28.02.2025, 07:26

Новости по теме:

22:13
Новости Харькова — главное за 27 февраля: зону эвакуации могут расширить, бои
22:05
Новости Харькова — главное за 25.02: наркобизнес, обстрелы, прогноз на март
20:10
Новости Харькова — главное 23 февраля: Зеленский о провале на Харьковщине, бои
22:00
Новости Харькова — главное за 21 февраля: удары, пожар, спортсмены с медалями
21:43
Новости Харькова — главное за 20 февраля: обстрелы, продавал должность в ГБР

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 28 февраля: как прошла ночь»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 07:02;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив». ".