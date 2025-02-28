Новости Харькова — главное за 28 февраля: как прошла ночь

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07:02

Массированный обстрел энергосистемы, пуски КАБ и атака дронов: тревоги на Харьковщине

Тревогу на Харьковщине объявили в 19:44 из-за угрозы ударов БпЛА.

В 21:15 началась массированная атака беспилотников на пригород Харькова. Зафиксировали как минимум 12 ударов, а начальник ХОВА Олег Синегубов позже сообщил, что россияне обстреляли энергосистему Харьковщины. В результате разрушены три жилых дома. Всего же троих человек вечером 28 февраля госпитализировали с ранениями.

Отбой тревоги объявили уже ночью, в 03:11. До этого дроны продолжали кружить в небе над Харьковской и соседними областями. Повторно тревогу объявили в 03:40 — украинские защитники зафиксировали пуски авиабомб.

Угроза обстрела минула через час и в 04:46 прозвучал отбой воздушной тревоги.