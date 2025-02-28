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Устраивал скандалы и угрожал расправой: история домашнего тирана

Происшествия 10:07   28.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Устраивал скандалы и угрожал расправой: история домашнего тирана

Историю семейной драмы, в которой мужчина угрожал своей сожительнице, рассказали в обуправлении Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские передают, что к ним неоднократно обращалась 48-летняя женщина. Она сообщала, что ее 53-летний сожитель регулярно скандалит и угрожает ей физической расправой.

«Полицейские сектора противодействия домашнему насилию отдела превенции Харьковского РУП №2 неоднократно выезжали на вызовы по месту жительства 53-летнего злоумышленника», – отметили правоохранители.

Они регулярно составляли протоколы, а мужчина – притягивался к административной ответственности. Однако результатов это не принесло – ссоры и конфликты продолжались.

«Работниками сектора противодействия домашнему насилию собран материал, внесенный в Единый реестр досудебных расследований по статье 126-1 (домашнее насилие) Уголовного Кодекса Украины», – отметили копы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 10:07;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Историю семейной драмы, где мужчина угрожал своей сожительнице, рассказали в обуправлении Нацполиции в Харьковской области.".