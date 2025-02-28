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Влаштовував скандали та погрожував розправою: історія домашнього тирана

Події 10:07   28.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Влаштовував скандали та погрожував розправою: історія домашнього тирана

Історію сімейної драми, в якій чоловік погрожував своїй співмешканці, розповіли в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.

Поліцейські зазначили, що до них неодноразово зверталася 48-річна жінка. Вона повідомляла, що її 53-річний співмешканець регулярно скандалить і загрожує їй фізичною розправою.

“Поліцейські сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського РУП № 2 неодноразово виїжджали на виклики за місцем мешкання 53-річного зловмисника”, – зазначили правоохоронці.

Вони регулярно складали протоколи, а чоловік притягувався до адміністративної відповідальності. Однак результатів це не дало – сварки та конфлікти тривали.

“Працівниками сектору протидії домашньому насильству зібраний матеріал, який внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 126-1 (домашнє насильство) Кримінального Кодексу України”, – наголосили копи.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 10:07;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Історію сімейної драми, в якій чоловік погрожував своїй співмешканці, розповіли в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.".