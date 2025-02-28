Влаштовував скандали та погрожував розправою: історія домашнього тирана
Історію сімейної драми, в якій чоловік погрожував своїй співмешканці, розповіли в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.
Поліцейські зазначили, що до них неодноразово зверталася 48-річна жінка. Вона повідомляла, що її 53-річний співмешканець регулярно скандалить і загрожує їй фізичною розправою.
“Поліцейські сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського РУП № 2 неодноразово виїжджали на виклики за місцем мешкання 53-річного зловмисника”, – зазначили правоохоронці.
Вони регулярно складали протоколи, а чоловік притягувався до адміністративної відповідальності. Однак результатів це не дало – сварки та конфлікти тривали.
“Працівниками сектору протидії домашньому насильству зібраний матеріал, який внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 126-1 (домашнє насильство) Кримінального Кодексу України”, – наголосили копи.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: домашний тиран, поліція, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 10:07;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Історію сімейної драми, в якій чоловік погрожував своїй співмешканці, розповіли в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.".