Влаштовував скандали та погрожував розправою: історія домашнього тирана

Історію сімейної драми, в якій чоловік погрожував своїй співмешканці, розповіли в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.

Поліцейські зазначили, що до них неодноразово зверталася 48-річна жінка. Вона повідомляла, що її 53-річний співмешканець регулярно скандалить і загрожує їй фізичною розправою.

“Поліцейські сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського РУП № 2 неодноразово виїжджали на виклики за місцем мешкання 53-річного зловмисника”, – зазначили правоохоронці.

Вони регулярно складали протоколи, а чоловік притягувався до адміністративної відповідальності. Однак результатів це не дало – сварки та конфлікти тривали.

“Працівниками сектору протидії домашньому насильству зібраний матеріал, який внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 126-1 (домашнє насильство) Кримінального Кодексу України”, – наголосили копи.