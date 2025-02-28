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ОТГВ «Харьков»: более 500 раз обстрелял враг позиции ВСУ на севере региона

Фронт 11:18   28.02.2025
Виктория Яковенко
ОТГВ «Харьков»: более 500 раз обстрелял враг позиции ВСУ на севере региона Фото: ОТГВ «Харьков»

За прошедшие сутки враг шесть раз пытался атаковать в районах Волчанска и Кондрашовки, получил отпор, сообщает ОТГВ «Харьков» в традиционной утренней сводке.

По данным защитников, оккупанты нанесли три авиаудара с применением пяти КАБов, 86 ударов дронами-камикадзе, а также совершил 569 обстрелов позиций украинских воинов.

Потери противника за прошедшие сутки составили 63 человека, из них 18 – безвозвратными.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 71 единицу вооружения и военной техники, из них: танк, две ББМ, три артсистемы, 14 автомобилей, 13 единиц спецтехники и 38 БпЛА.

Уничтожено: 65 укрытий для личного состава, место хранения ГСМ, три стартовые площадки БпЛА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 11:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг шесть раз пытался атаковать в районах Волчанска и Кондрашовки, получил отпор, сообщает ОТГВ «Харьков» в традиционной утренней сводке.".