ОТГВ «Харьков»: более 500 раз обстрелял враг позиции ВСУ на севере региона
Фото: ОТГВ «Харьков»
За прошедшие сутки враг шесть раз пытался атаковать в районах Волчанска и Кондрашовки, получил отпор, сообщает ОТГВ «Харьков» в традиционной утренней сводке.
По данным защитников, оккупанты нанесли три авиаудара с применением пяти КАБов, 86 ударов дронами-камикадзе, а также совершил 569 обстрелов позиций украинских воинов.
Потери противника за прошедшие сутки составили 63 человека, из них 18 – безвозвратными.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 71 единицу вооружения и военной техники, из них: танк, две ББМ, три артсистемы, 14 автомобилей, 13 единиц спецтехники и 38 БпЛА.
Уничтожено: 65 укрытий для личного состава, место хранения ГСМ, три стартовые площадки БпЛА.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, ОТГВ "Харьков", север Харьковщины, фронт;
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 11:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг шесть раз пытался атаковать в районах Волчанска и Кондрашовки, получил отпор, сообщает ОТГВ «Харьков» в традиционной утренней сводке.".