ОТГВ «Харьков»: более 500 раз обстрелял враг позиции ВСУ на севере региона

За прошедшие сутки враг шесть раз пытался атаковать в районах Волчанска и Кондрашовки, получил отпор, сообщает ОТГВ «Харьков» в традиционной утренней сводке.

По данным защитников, оккупанты нанесли три авиаудара с применением пяти КАБов, 86 ударов дронами-камикадзе, а также совершил 569 обстрелов позиций украинских воинов.

Потери противника за прошедшие сутки составили 63 человека, из них 18 – безвозвратными.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 71 единицу вооружения и военной техники, из них: танк, две ББМ, три артсистемы, 14 автомобилей, 13 единиц спецтехники и 38 БпЛА.

Уничтожено: 65 укрытий для личного состава, место хранения ГСМ, три стартовые площадки БпЛА.