ОТУВ «Харків»: понад 500 разів обстріляв ворог позиції ЗСУ на півночі регіону

Минулої доби ворог шість разів намагався атакувати в районах Вовчанська та Кіндрашівки, отримав відсіч, повідомляє ОТУВ «Харків» у традиційному ранковому зведенні.

За даними захисників, окупанти завдали три авіаудари із застосуванням п’ятьох КАБів, 86 ударів дронами-камікадзе, а також здійснив 569 обстрілів позицій українських воїнів.

Втрати супротивника за минулу добу склали 63 особи, з них 18 – безповоротними.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 71 одиницю озброєння та військової техніки, з них: танк, дві ББМ, три артсистеми, 14 автомобілів, 13 одиниць спецтехніки та 38 БпЛА.

Знищено: 65 укриттів для особового складу, місце зберігання ПММ, три стартових майданчики БпЛА.