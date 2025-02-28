ОТУВ «Харків»: понад 500 разів обстріляв ворог позиції ЗСУ на півночі регіону
Фото: ОТУВ “Харків”
Минулої доби ворог шість разів намагався атакувати в районах Вовчанська та Кіндрашівки, отримав відсіч, повідомляє ОТУВ «Харків» у традиційному ранковому зведенні.
За даними захисників, окупанти завдали три авіаудари із застосуванням п’ятьох КАБів, 86 ударів дронами-камікадзе, а також здійснив 569 обстрілів позицій українських воїнів.
Втрати супротивника за минулу добу склали 63 особи, з них 18 – безповоротними.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 71 одиницю озброєння та військової техніки, з них: танк, дві ББМ, три артсистеми, 14 автомобілів, 13 одиниць спецтехніки та 38 БпЛА.
Знищено: 65 укриттів для особового складу, місце зберігання ПММ, три стартових майданчики БпЛА.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ворог шість разів намагався атакувати в районах Вовчанська та Кіндрашівки, отримав відсіч, повідомляє ОТУВ «Харків» у традиційному ранковому зведенні.".