Ночные обстрелы, раненные, разрушения – Синегубов об атаках россиян
Утром 28 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах вражеских ударов по области.
Накануне днем под обстрелами оказался Купянский, Харьковский и Богодуховский район. Враг бил по ним КАБами и FPV-дронами. Вследствие ударов горели дома и авто, сообщил начальник ХОВА.
«20:00–21:00 Россияне применили по пригороду Харькова не менее 20 БпЛА, 17 сбили ПВО. Под ударами находились объект энергосистемы, жилищный сектор и гражданское предприятие. Травмирована женщина и мужчина. Повреждены около 20 жилых домов – разбиты окна, повреждены стекла, крыши и фасады», – пишет Синегубов.
В 21:57 из-за падения «Шахеда» в Балаклее поврежден дом, пострадали двое мужчин и женщина. А в 22:18 в селе Вишневое вследствие обстрела горела летняя кухня и хозпостройка. Обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 08:58;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 28 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах вражеских обстрелах области.".