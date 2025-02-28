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Ночные обстрелы, раненные, разрушения – Синегубов об атаках россиян

Происшествия 08:58   28.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ночные обстрелы, раненные, разрушения – Синегубов об атаках россиян Фото: ХОВА

Утром 28 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах вражеских ударов по области.

Накануне днем под обстрелами оказался Купянский, Харьковский и Богодуховский район. Враг бил по ним КАБами и FPV-дронами. Вследствие ударов горели дома и авто, сообщил начальник ХОВА.

«20:00–21:00 Россияне применили по пригороду Харькова не менее 20 БпЛА, 17 сбили ПВО. Под ударами находились объект энергосистемы, жилищный сектор и гражданское предприятие. Травмирована женщина и мужчина. Повреждены около 20 жилых домов – разбиты окна, повреждены стекла, крыши и фасады», – пишет Синегубов.

В 21:57 из-за падения «Шахеда» в Балаклее поврежден дом, пострадали двое мужчин и женщина. А в 22:18 в селе Вишневое вследствие обстрела горела летняя кухня и хозпостройка. Обошлось без пострадавших.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 08:58;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 28 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах вражеских обстрелах области.".