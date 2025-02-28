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Нічні обстріли, поранені, руйнування – Синєгубов про атаки росіян

Події 08:58   28.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Нічні обстріли, поранені, руйнування – Синєгубов про атаки росіян

Вранці 28 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати ворожих ударів по області.

Напередодні вдень під обстрілом опинився Куп’янський, Харківський та Богодухівський район. Ворог бив по них КАБами та FPV-дронами. Внаслідок ударів горіли будинки й авто, повідомив начальник ХОВА.

“20:00 – 21:00 Росіяни застосували по передмістю Харкова щонайменше 20 БпЛА, 17 збили ППО. Під ударами перебували об’єкт енергосистеми, житловий сектор і цивільне підприємство. Травмовано жінку і чоловіка. Пошкоджені близько 20 житлових будинків — розбиті вікна, пошкоджені шибки, дахи і фасади”, – пише Синєгубов.

О 21:57 через падіння “Шахеда” у Балаклії пошкоджений будинок, постраждали двоє чоловіків та жінка. А о 22:18 у селі Вишневе внаслідок обстрілу горіла літня кухня та господарська споруда. Обійшлося без постраждалих.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 08:58;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 28 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати ворожих ударів по області.".