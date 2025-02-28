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Утром РФ забросала Харьковщину КАБами: где «прилетело», последствия (фото)

Происшествия 13:13   28.02.2025
Виктория Яковенко
Утром РФ забросала Харьковщину КАБами: где «прилетело», последствия (фото) Фото: Вячеслав Задоренко

Известно о попаданиях вражеских авиабомб в Дергачевской и Золочевской громадах.

В частности, около 10:20 враг ударил авиабомбой по территории Дергачевской громады, сообщил начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко.

«Удар пришелся по окраине села Безруки, в результате чего был поврежден частный дом, а также произошло возгорание сухой травы на площади около 800 м². Сотрудники ГСЧС работают над ликвидацией пожара», — рассказал Задоренко.

удар по Дергачевщине
Фото: Вячеслав Задоренко

А вот в Золочевской громаде зафиксировали шесть ударов КАБами, сообщает начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».

«Первая авиабомба попала в селе Калиново. Повреждены пять частных домов, дом культуры, магазин, автомобиль, электросети. Другие авиабомбы упали вблизи сел Карасовка, Черноглазовка, Орешанка и Довжик», — отметил Коваленко.

Пострадавших в результате «прилетов» нет.

удар по Золочевщине
Фото: «Заря»
удар по Золочевщине
Фото: «Заря»
удар по Золочевщине
Фото: «Заря»
удар по Золочевщине
Фото: «Заря»
удар по Золочевщине
Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 13:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Известно о попаданиях вражеских авиабомб в Дергачевской и Золочевской громадах.".