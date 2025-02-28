Утром РФ забросала Харьковщину КАБами: где «прилетело», последствия (фото)

Известно о попаданиях вражеских авиабомб в Дергачевской и Золочевской громадах.

В частности, около 10:20 враг ударил авиабомбой по территории Дергачевской громады, сообщил начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко.

«Удар пришелся по окраине села Безруки, в результате чего был поврежден частный дом, а также произошло возгорание сухой травы на площади около 800 м². Сотрудники ГСЧС работают над ликвидацией пожара», — рассказал Задоренко.

А вот в Золочевской громаде зафиксировали шесть ударов КАБами, сообщает начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».

«Первая авиабомба попала в селе Калиново. Повреждены пять частных домов, дом культуры, магазин, автомобиль, электросети. Другие авиабомбы упали вблизи сел Карасовка, Черноглазовка, Орешанка и Довжик», — отметил Коваленко.

Пострадавших в результате «прилетов» нет.