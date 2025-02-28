Ночные взрывы в пригороде Харькова: в прокуратуре показали последствия (видео)
Спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко напомнил, что серия ударов в пригороде Харькова звучала с 20:00 до 21:00.
Всего же в Харьковском районе зафиксировали 14 «прилетов». Под ударами оказался объект энергосистемы, гражданское предприятие, частный сектор.
«На одной из локаций в результате взрыва травму получили два человека. Это женщина 68 лет и мужчина 75 лет. У них ранения мягких тканей тела и головы. Также в частной жилой застройке повреждено около 20 жилых домов. Там разбиты окна, повреждены стекла, крыши и фасады этих домов. На месте работают прокуроры и следователи с целью изъятия частей этих БпЛА и приобщения их к материалам уголовного производства. Предварительно для обстрела враг использовал БпЛА типа «Шахед» или «Герань». По факту этих военных преступлений возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины», – сказал Чубенко.
Напомним, вечером 27 февраля началась массовая атака БпЛА на пригород Харькова. Россияне нанесли как минимум 12 ударов. В результате три жилых дома разрушены, двое человек госпитализированы с ранениями. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковщины
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, обстрелы, прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 07:26;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко напомнил, что серия ударов в пригороде Харькова звучала с 20:00 до 21:00.".