«Февраль закончился жестокими атаками»: Терехов назвал количество разрушений
В феврале в результате российских ударов в Харькове были повреждены 163 дома, значительная часть из них только за последний день месяца, сообщил мер Игорь Терехов.
В целом, по данным городского головы, было выбито 2259 окон. По состоянию на сейчас более 80% из них уже закрыто, а остальные — последствия последнего обстрела — коммунальщики должны закрыть до конца вечера 2 марта.
Подверглись разрушениям 37 крыш, 14 из них уже восстановлены или в процессе ремонта.
«Февраль закончился жестокими российскими атаками на гражданскую инфраструктуру Харькова. Весь прошлый месяц враг целенаправленно бил по жилым домам, предприятиям, энергетике и медучреждениям, пытаясь максимально усложнить нашу жизнь», — констатировал Терехов.
Напомним, армия РФ атаковала Харьков БпЛА с 23:00 28 февраля. Девять «прилетов» зафиксировали в трех районах города — Шевченковском, Киевском и Новобаварском. Попадания были возле многоэтажных жилых домов, в коммерческую недвижимость, возле одной из больниц. Также была повреждена АЗС, информировали в областной прокуратуре. Атаковали город БпЛА типа «Шахед» или «Герань». Пострадали 12 человек, среди которых — двое детей. Всего, по данным мэра Игоря Терехова, было повреждено около сотни зданий.
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2025 в 12:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В феврале в результате российских ударов в Харькове были повреждены 163 дома, значительная часть из них только за последний день месяца, сообщил мер Игорь Терехов.".