Обновленные данные о последствиях атаки дронов на Харьков сообщил Терехов

Около сотни зданий было повреждено в Шевченковском, Киевском и Новобаварском районах Харьков в результате атаки беспилотников в ночь на 1 марта, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Буквально вчера ночью мы практически завершили все работы по восстановлению, по восстановлению теплоснабжения некоторых домов, закрыли все контуры, которые были разбиты. Всего пострадало сто домов, многоэтажных жилых домов. Более тысячи окон в результате этой атаки было выбито. Кроме этого, пострадали гипермаркет и больница», — отметил Терехов.

Больница, уточнил он, сейчас не работает.

«Там находились люди, которые не двигались. 60 человек были эвакуированы ночью, когда холодно. Я очень благодарен всем, кто принимал участие в эвакуации этих людей. Это и кареты скорой помощи, и наши врачи, и, конечно, ГСЧС, потому что был такой мощный пожар, который удалось потушить своевременно. Но последствия очень-очень серьезные», — напомнил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, армия РФ атаковала Харьков БпЛА с 23:00 28 февраля. Девять «прилетов» зафиксировали в трех районах города — Шевченковском, Киевском и Новобаварском. Попадания были возле многоэтажных жилых домов, в коммерческую недвижимость, возле одной из больниц. Также была повреждена АЗС, информировали в областной прокуратуре. Атаковали город БпЛА типа «Шахед» или «Герань». Пострадали 12 человек, среди которых — двое детей.