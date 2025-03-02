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Оновлені дані щодо наслідків атаки дронів на Харків повідомив Терехов

Події 11:11   02.03.2025
Олена Нагорна
Оновлені дані щодо наслідків атаки дронів на Харків повідомив Терехов Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Близько сотні будівель було пошкоджено у Шевченківському, Київському та Новобаварському районах Харкова внаслідок атаки безпілотників у ніч проти 1 березня, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

“Буквально вчора вночі ми практично завершили всі роботи щодо відновлення, щодо відновлення теплопостачання деяких будинків, закрили всі контури, які були розтрощені. Загалом постраждало сто будинків, багатоповерхових житлових будинків. Більше ніж тисячу вікон внаслідок цієї атаки було вибито. Крім цього, постраждали гіпермаркет і лікарня”, – зазначив Терехов.

Лікарня, уточнив він, зараз не працює.

“Там знаходились люди, які не рухались. 60 людей були евакуйовані вночі, коли холодно. Я дуже вдячний всім, хто брав участь в евакуації цих людей. Це і карети швидкої допомоги, і наші лікарі, і, звісно, ДСНС, бо була така потужна пожежа, яку вдалося загасити своєчасно. Але наслідки дуже-дуже серйозні”, – нагадав Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, армія РФ атакувала Харків БпЛА з 23:00 28 лютого. Дев’ять “прильотів” зафіксували у трьох районах міста – Шевченківському, Київському та Новобаварському. Влучання були біля багатоповерхових житлових будинків, у комерційну нерухомість, біля однієї з лікарень. Також була пошкоджена АЗС, інформували в обласній прокуратурі. Атакували місто БпЛА типу «Шахед» або «Герань». Постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей.

Читайте також: Харківщина постраждала від нічної атаки БпЛА: інформація ПС ЗСУ та Синєгубова

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2025 в 11:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько сотні будівель було пошкоджено у Шевченківському, Київському та Новобаварському районах внаслідок атаки безпілотників у ніч проти 1 березня, розповів мер Ігор Терехов.".