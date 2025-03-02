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Золочевскую громаду забросали КАБами: пострадал подросток и его бабушка (фото)

Происшествия 18:02   02.03.2025
Елена Нагорная
Золочевскую громаду забросали КАБами: пострадал подросток и его бабушка (фото) Последствия удара КАБами. Фото Виктора Коваленко

Два человека пострадали в результате авиаудара по Золочевской громаде Харьковской области 2 марта.

Авиация РФ ударила КАБами по селу Должик. В результате атаки пострадали 65-летняя женщина и 14-летний мальчик. Раненых госпитализировали, информирует ХОВА.

По данным облуправления Нацполиции, у парня осколочное ранение и острая реакция на стресс, а у его бабушки — взрывные ранения.

Как уточнило издание «Заря-news» со ссылкой на главу Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, около 16:00 на громаду скинули четыре КАБа, два из них — на село Должик. Предварительно повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки и энергосети. Еще две КАБа ударили по окрестностям села Должик и поселка Родное. Там обошлось без жертв и разрушений.

В 14:30 россияне из артиллерии обстреляли село Клиновая-Новоселовка. В результате 15 ударов повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки, газо- и энергосети.

Фото Виктора Коваленко

А около 9:00 россияне FPV-дронами ударили по селу Ивашки Золочевской громады. В результате прямого попадания было повреждено помещение учебного заведения.

Фото Виктора Коваленко

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 марта 2025 в 18:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека пострадали в результате авиаудара по Золочевской громаде Харьковской области 2 марта.".