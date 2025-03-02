Золочевскую громаду забросали КАБами: пострадал подросток и его бабушка (фото)
Два человека пострадали в результате авиаудара по Золочевской громаде Харьковской области 2 марта.
Авиация РФ ударила КАБами по селу Должик. В результате атаки пострадали 65-летняя женщина и 14-летний мальчик. Раненых госпитализировали, информирует ХОВА.
По данным облуправления Нацполиции, у парня осколочное ранение и острая реакция на стресс, а у его бабушки — взрывные ранения.
Как уточнило издание «Заря-news» со ссылкой на главу Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, около 16:00 на громаду скинули четыре КАБа, два из них — на село Должик. Предварительно повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки и энергосети. Еще две КАБа ударили по окрестностям села Должик и поселка Родное. Там обошлось без жертв и разрушений.
В 14:30 россияне из артиллерии обстреляли село Клиновая-Новоселовка. В результате 15 ударов повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки, газо- и энергосети.
А около 9:00 россияне FPV-дронами ударили по селу Ивашки Золочевской громады. В результате прямого попадания было повреждено помещение учебного заведения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Золочевкая громада, КАБ, новости Харькова, обстрелы, пострадавшие;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2025 в 18:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека пострадали в результате авиаудара по Золочевской громаде Харьковской области 2 марта.".