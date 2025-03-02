Взрыв прогремел в Харькове: полиция призывает быть в укрытиях

Около 22:00 2 марта в Харькове раздался взрыв. С 19:10 в регионе — воздушная тревога из-за угрозы атаки «шахедов».

«В Харькове раздаются взрывы. Находитесь в укрытиях. Обо всех попаданиях вражеских боеприпасов, разрушениях, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102. Берегите себя!», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что «шахед» ударил по центру. Последствия уточняют.