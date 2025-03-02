Взрыв прогремел в Харькове: полиция призывает быть в укрытиях
Около 22:00 2 марта в Харькове раздался взрыв. С 19:10 в регионе — воздушная тревога из-за угрозы атаки «шахедов».
«В Харькове раздаются взрывы. Находитесь в укрытиях. Обо всех попаданиях вражеских боеприпасов, разрушениях, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102. Берегите себя!», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что «шахед» ударил по центру. Последствия уточняют.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, новости Харькова, полиция, терехов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2025 в 22:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 22:00 2 марта в Харькове раздался взрыв. С 19:10 в регионе — воздушная тревога из-за угрозы атаки «шахедов».".