Вибух пролунав у Харкові: поліція закликає бути в укриттях
Близько 22:00 2 березня у Харкові пролунав вибух. З 19:10 у регіоні – повітряна тривога через загрозу атаки “шахедів”.
“У Харкові лунають вибухи. Перебувайте в укриттях. Про всі влучання ворожих боєприпасів, руйнування, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102. Бережіть себе!”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що “шахед” вдарив по центру. Наслідки уточнюють.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, новини Харкова, поліція, терехов, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2025 в 22:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 22:00 2 березня у Харкові пролунав вибух. З 19:10 у регіоні – повітряна тривога через загрозу атаки “шахедів”".