Вибух пролунав у Харкові: поліція закликає бути в укриттях

Близько 22:00 2 березня у Харкові пролунав вибух. З 19:10 у регіоні – повітряна тривога через загрозу атаки “шахедів”.

“У Харкові лунають вибухи. Перебувайте в укриттях. Про всі влучання ворожих боєприпасів, руйнування, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102. Бережіть себе!”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що “шахед” вдарив по центру. Наслідки уточнюють.