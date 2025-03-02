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Вибух пролунав у Харкові: поліція закликає бути в укриттях

Події 22:06   02.03.2025
Оксана Горун
Вибух пролунав у Харкові: поліція закликає бути в укриттях

Близько 22:00 2 березня у Харкові пролунав вибух. З 19:10 у регіоні – повітряна тривога через загрозу атаки “шахедів”.

“У Харкові лунають вибухи. Перебувайте в укриттях. Про всі влучання ворожих боєприпасів, руйнування, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102. Бережіть себе!”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що “шахед” вдарив по центру. Наслідки уточнюють.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2025 в 22:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 22:00 2 березня у Харкові пролунав вибух. З 19:10 у регіоні – повітряна тривога через загрозу атаки “шахедів”".