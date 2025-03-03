Пять домов повреждены, выбиты почти 200 окон – мэрия последствиях «прилета»

Коммунальщики продолжают ликвидировать последствия ночного «прилета» в Харькове, пишут в мэрии.

Вследствие ночной атаки беспилотников в Киевском районе повреждены пять домов, выбиты больше 180 окон, уточнили в горсовете.

«Сотрудники коммунальных предприятий сразу начали ликвидацию последствий. В частности, работники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» оперативно закрывают выбитые окна», – отметили в пресс-службе ХГС.

По состоянию на 04:00 уже удалось закрыть около 20% выбитых окон в домах, 100% – в местах общего пользования.

Напомним, взрыв в Харькове прогремел 2 марта около 22:00. Вскоре начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о «прилете» в центре города, а мэр Игорь Терехов добавил, что россияне ударили по многоэтажке в Киевском районе. Из-за атаки дрона в доме начался пожар, а количество пострадавших возросло до восьми, среди них – семилетний ребенок.