П’ять домів пошкоджені, вибиті майже 200 вікон – мерія про наслідки “прильоту”

Комунальники продовжують ліквідувати наслідки нічного “прильоту” в Харкові, пишуть у мерії.

Внаслідок нічної атаки безпілотників у Київському районі пошкоджені п’ять будинків, вибиті понад 180 вікон, уточнили у міськраді.

“Працівники комунальних підприємств одразу розпочали ліквідацію наслідків. Зокрема, працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» оперативно закривають вибиті вікна”, – зазначили у пресслужбі ХМР.

Станом на 04.00 вже вдалося закрити близько 20% вибитих вікон у будинках, 100% – у місцях загального користування.

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав 2 березня близько 22:00. Незабаром начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про “приліт” у центрі міста, а мер Ігор Терехов додав, що росіяни вдарили по багатоповерхівці в Київському районі. Через атаку дрона в будинку почалася пожежа, а кількість постраждалих зросла до восьми, серед них – семирічна дитина.