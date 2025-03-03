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П’ять домів пошкоджені, вибиті майже 200 вікон – мерія про наслідки “прильоту”

Події 09:35   03.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’ять домів пошкоджені, вибиті майже 200 вікон – мерія про наслідки “прильоту” Фото: ХМР

Комунальники продовжують ліквідувати наслідки нічного “прильоту” в Харкові, пишуть у мерії.

Внаслідок нічної атаки безпілотників у Київському районі пошкоджені п’ять будинків, вибиті понад 180 вікон, уточнили у міськраді.

“Працівники комунальних підприємств одразу розпочали ліквідацію наслідків. Зокрема, працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» оперативно закривають вибиті вікна”, – зазначили у пресслужбі ХМР.

Станом на 04.00 вже вдалося закрити близько 20% вибитих вікон у будинках, 100% – у місцях загального користування.

Обстріл Харкова 02 березня 2025
Фото: ХМР
Обстріл Харкова 02 березня 2025
Фото: ХМР

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав 2 березня близько 22:00. Незабаром начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про “приліт” у центрі міста, а мер Ігор Терехов додав, що росіяни вдарили по багатоповерхівці в Київському районі. Через атаку дрона в будинку почалася пожежа, а кількість постраждалих зросла до восьми, серед них – семирічна дитина. 

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2025 в 09:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники продовжують ліквідувати наслідки нічного “прильоту” в Харкові, пишуть у мерії.".