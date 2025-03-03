Звірі загинули в екопарку через нічні обстріли росіян – Гололобов
Про наслідки нічних ударів по Харківській області розповів голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
За його інформацією, вночі ворог атакував Малоданилівську громаду безпілотниками. “Прильоти” зафіксували у селі Лісне.
“Незначних пошкоджень зазнали приватні будинки. Про постраждалих інформація відсутня“, – пише Гололобов.
Однак, додав глава громади, у харківському екопарку загинула частина звірів. Тим часом у парку цю інформацію наразі не прокоментували.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріли, харківщина, экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2025 в 09:04;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки нічних ударів по Харківській області розповів голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов. ".