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Звірі загинули в екопарку через нічні обстріли росіян – Гололобов

Події 09:04   03.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Звірі загинули в екопарку через нічні обстріли росіян – Гололобов

Про наслідки нічних ударів по Харківській області розповів голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

За його інформацією, вночі ворог атакував Малоданилівську громаду безпілотниками. “Прильоти” зафіксували у селі Лісне.

“Незначних пошкоджень зазнали приватні будинки. Про постраждалих інформація відсутня“, – пише Гололобов.

Однак, додав глава громади, у харківському екопарку загинула частина звірів. Тим часом у парку цю інформацію наразі не прокоментували.

Читайте також: Били по Харкову та області: про результати ворожих ударів повідомив Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2025 в 09:04;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки нічних ударів по Харківській області розповів голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов. ".