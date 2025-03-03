Звірі загинули в екопарку через нічні обстріли росіян – Гололобов

Про наслідки нічних ударів по Харківській області розповів голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

За його інформацією, вночі ворог атакував Малоданилівську громаду безпілотниками. “Прильоти” зафіксували у селі Лісне.

“Незначних пошкоджень зазнали приватні будинки. Про постраждалих інформація відсутня“, – пише Гололобов.

Однак, додав глава громади, у харківському екопарку загинула частина звірів. Тим часом у парку цю інформацію наразі не прокоментували.