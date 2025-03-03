Били по Харкову та області: про результати ворожих ударів повідомив Синєгубов

Вранці 3 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки російських обстрілів, що сталися протягом доби.

Напередодні протягом дня ЗС РФ систематично обстрілювала Богодухівський район. Через “прильоти” КАБів зруйновані будинки, господарські будівлі, пошкоджені електромережі, а в селі Довжик Золочівської громади постраждали чоловік і жінка.

Вже ввечері ціллю ворога став Ізюмський район. По ньому росіяни били БпЛА – пошкоджена котельня в Боровій, а також покрівля будівлі. Решта ударів, уточнив начальник ХОВА, були по відкритій місцевості, обійшлося без постраждалих і руйнувань.

“22:01 – м. Харків, Київський р-н. Влучання БпЛА в дах та фасад будинку на п’ятому поверсі житлового п’ятиповерхового будинку. Пошкоджено будівлі поряд та автомобілі, постраждали 8 людей (з них 1 дитина 6 років). Усі отримали медичну допомогу на місці”, – додав Синєгубов.