Били по Харькову и области: о результатах вражеских ударов сообщил Синегубов

Утром 3 марта начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях российских обстрелов, которые произошли в течение суток.

Накануне в течение дня ВС РФ систематически обстреливали Богодуховский район. Из-за «прилетов» КАБов разрушены дома, хозпостройки, повреждены электросети, а в селе Должик Золочевской громады пострадали мужчина и женщина.

Уже вечером целью врага стал Изюмский район. По нему россияне били БпЛА – повреждена котельная в Боровой, а также кровля здания. Остальные удары, уточнил начальник ХОВА, пришлись по открытой местности, обошлось без пострадавших и разрушений.

«22:01 – г. Харьков, Киевский р-н. Попадание БпЛА в крышу и фасад дома на пятом этаже жилого пятиэтажного дома. Повреждены здания и автомобили, пострадали 8 человек (из них 1 ребенок 6 лет). Все получили медицинскую помощь на месте», – добавил Синегубов.