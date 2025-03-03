Били по Харькову и области: о результатах вражеских ударов сообщил Синегубов
Утром 3 марта начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях российских обстрелов, которые произошли в течение суток.
Накануне в течение дня ВС РФ систематически обстреливали Богодуховский район. Из-за «прилетов» КАБов разрушены дома, хозпостройки, повреждены электросети, а в селе Должик Золочевской громады пострадали мужчина и женщина.
Уже вечером целью врага стал Изюмский район. По нему россияне били БпЛА – повреждена котельная в Боровой, а также кровля здания. Остальные удары, уточнил начальник ХОВА, пришлись по открытой местности, обошлось без пострадавших и разрушений.
«22:01 – г. Харьков, Киевский р-н. Попадание БпЛА в крышу и фасад дома на пятом этаже жилого пятиэтажного дома. Повреждены здания и автомобили, пострадали 8 человек (из них 1 ребенок 6 лет). Все получили медицинскую помощь на месте», – добавил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, удары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 08:53;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 3 марта начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях российских обстрелов, которые произошли в течение суток.".